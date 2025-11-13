قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مستشار رئيس الجمهورية يشيد بجهود أسوان بملف التقنين وتحقيق المركز الخامس

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

عقد الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها إجتماعاً موسعاً مع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى إنهاء ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حق الشعب فى أراضيه .

وخلال الإجتماع أشاد الفريق أسامة عسكر بالجهود المتميزة التى قامت بها أجهزة محافظة أسوان ، والتى ساهمت فى زيادة نسب الإنجاز فى هذا الملف الحيوى لتصبح 93 % ، وهو ما أدى إلى تقدم ترتيب المحافظة والوصول للمركز الخامس على مستوى محافظات الجمهورية ، وأمر مستشار رئيس الجمهورية بإثابة فريق العمل الذى شارك فى تحقيق هذه المعدلات من التقدم تقديراً لجهودهم المخلصة فى إنهاء الكثير من الطلبات الخاصة بالتقنين .

وكلف بالإستمرار فى تحقيق معدلات أداء تصاعدية فى أعمال التقنين والإسترداد ، ورفع نسب الإنجاز بصورة ملموسة بما يضمن الإنتهاء الكامل من هذا الملف الحيوى ، والذى سيتم غلقه خلال أسبوعين من الآن تمهيداً لبدء العمل بالقانون الجديد .

جهود التقنين

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن الإجتماع تناول أيضاً آليات التسريع بإنهاء جميع حالات إسترداد الأراضى المسجلة على المنظومة الإلكترونية ، مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد مختلف أشكال التعديات ضمن الحملات المتتالية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين ، وناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب طلبات التقنين بسرعة توفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة للإستفادة من فرصة التقنين الحالية قبل تطبيق القانون الجديد .

وأكد على أنه فى حالة التباطؤ سيتم فسخ التعاقد للمتقاعسين وسحب الأراضى وتحرير محاضر جنائية لهم ، مع إدراج هذه الحالات ضمن حملات الإزالة المستمرة ، حيث أن ما تشهده أسوان حالياً يعكس الجدية والحزم فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بهدف الحفاظ على موارد الدولة وصون حق الشعب فى أراضيه ، ودعم جهود التنمية المستدامة التى تشهدها المحافظة فى قطاعات الخدمات المتنوعة .

