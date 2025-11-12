جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلعت بنت.. تفاصيل جديدة في العثور على جثة داخل برميل بشقة ببولاق الدكرور
خلال زيارته لمعبر رفح.. سفير سنغافورة يشيد بجهود مصر لإعادة إعمار غزة
غدًا.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ34 مِن فعاليَّات مبادرة معًا لمواجهة الإلحاد
حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا
سفير عُمان: نستهدف دعم المستثمرين المصريين بعمان.. وفتح آفاق الاستثمار بمصر أمام العمانيين
التعليم: مصر لا تعاني من عجز معلمين ونسبة حضور الطلاب 87.7%
مسئول بوزارة الخارجية: روسيا مستعدة لاستئناف مفاوضات السلام مع أوكرانيا
محافظ مطروح: رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار
تغطية شاملة لجميع المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذا الموعد
سرقة فنية في دمشق.. 6 قطع ذهبية تختفي من المتحف الوطني
وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح
نفاد جميع مواعيد حجز جلسات كايرو برو-ميت خلال 12 ساعة فقط من فتح باب التسجيل
كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن مفاجأة كبرى بشأن مستقبل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، حيث أشارت إلى أن المدرب المخضرم يفكر جديًا في إنهاء مسيرته مع الفريق السماوي بنهاية الموسم الحالي.

مستقبل غامض رغم عقده الممتد حتى 2027

وبحسب ما ذكره موقع TeamTalk البريطاني، فإن مصادر مطلعة داخل نادي مانشستر سيتي أكدت أن مستقبل جوارديولا أصبح مثار شك كبير، في ظل تزايد الحديث عن إمكانية رحيله عن الفريق رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف عام 2027.

تلميحات سابقة

وأوضح التقرير أن المدرب الإسباني ألمح في أكثر من مناسبة إلى أن الموسم الحالي ربما يكون الأخير له مع مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه لم يحسم قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل حتى الآن.

قناعة داخل النادي بأن الرحلة اقتربت من نهايتها

وأشار الموقع إلى وجود قناعة متزايدة داخل أروقة مانشستر سيتي بأن رحلة جوارديولا، التي بدأت عام 2016، قد شارفت على نهايتها، بعدما نجح في تحقيق معظم أهداف النادي وقيادته إلى حقبة من الإنجازات المحلية والأوروبية التاريخية، ما يجعل فكرة رحيله في هذا التوقيت خطوة منطقية لبدء فصل جديد في مسيرته المهنية.

كومباني أبرز المرشحين لخلافته

في سياق متصل، كشف التقرير أن فينسنت كومباني، نجم مانشستر سيتي الأسبق والمدير الفني الحالي لنادي بايرن ميونخ الألماني، يعتبر من أبرز المرشحين لخلافة جوارديولا، نظرًا لعلاقته القوية بالنادي واعتباره الخيار الطبيعي لقيادة الفريق مستقبلًا.

اشادات سابقة

وأضاف التقرير أن جوارديولا نفسه سبق أن أعرب عن ثقته في قدرات كومباني التدريبية، وأكد في أكثر من مناسبة أنه يرى فيه المدرب المثالي لقيادة مانشستر سيتي في المستقبل.

جائزة افضل هدف

في سياق منفصل، حصد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في النادي لشهر أكتوبر، وذلك عن الهدف الذي سجله في شباك برينتفورد خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تتويج هالاند بالجائزة بعد منافسة قوية مع النجم المصري عمر مرموش، لاعب منتخب مصر، الذي كان مرشحًا عن هدفه الرائع في مرمى سوانزي سيتي ضمن بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

