نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة لإزالة التعديات والاشغالات بطريق الكورنيش وأبطال التحرير ، وأيضاً بشارع السوق السياحى وعدد من الشوارع الفرعية ، وذلك بمرافقة إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى المهندسين والفنيين والعاملين ، مدعمين بسيارات الوحدة المحلية وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وخلال الحملة أكد المهندس عمرو لاشين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان المشددة يتم الإزالة الفورية لكافة حالات الإشغال المرصودة من الباعة الجائلين والمحلات والمطاعم والكافتيريات ، فضلاً عن مصادرة مختلف الفترينات والمظلات وغيرها من أدوات عرض المنتجات المتعدية على الرصيف وحرم الطريق ، مع سرعة توجيه إنذارات لمدة أسبوعين للمحلات المخالفة لتقنين الأوضاع والإلتزام بحرم الطريق ورفع أى مخالفات أو تعديات .

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تحرير محاضر الإغلاق الفورية ضد المحلات الغير ملتزمة والمستمرة فى المخالفة بالرغم من توجيه الإنذارات الرسمية لها .

حملات ميدانية

فيما شهدت فعاليات الحملة متابعة أعمال الرفع والإخلاء الكامل لمختلف الإشغالات والتعديات بسور مدرسة سانت تريزا والتأكيد على إلتزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم وشروط العرض المسموح بها داخل السوق السياحى .

كما تم توجيه مسئولى هيئة سلامة الغذاء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للإطمئنان على إلتزام المطاعم والكافتيرتات والمحلات المختلفة بتطبيق الإشتراطات الصحية والبيئية وغيرها من إجراءات السلامة المطلوبة لضمان الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وجميع المستهلكين .