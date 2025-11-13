قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
الرئيس السيسي: الشباب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
نائب محافظ أسوان يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين

محمد عبد الفتاح

قاد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان حملة مكبرة لإزالة التعديات والاشغالات بطريق الكورنيش وأبطال التحرير ، وأيضاً بشارع السوق السياحى وعدد من الشوارع الفرعية ، وذلك بمرافقة إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى المهندسين والفنيين والعاملين ، مدعمين بسيارات الوحدة المحلية وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وخلال الحملة أكد المهندس عمرو لاشين بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان المشددة يتم الإزالة الفورية لكافة حالات الإشغال المرصودة من الباعة الجائلين والمحلات والمطاعم والكافتيريات ، فضلاً عن مصادرة مختلف الفترينات والمظلات وغيرها من أدوات عرض المنتجات المتعدية على الرصيف وحرم الطريق ، مع سرعة توجيه إنذارات لمدة أسبوعين للمحلات المخالفة لتقنين الأوضاع والإلتزام بحرم الطريق ورفع أى مخالفات أو تعديات .

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تحرير محاضر الإغلاق الفورية ضد المحلات الغير ملتزمة والمستمرة فى المخالفة بالرغم من توجيه الإنذارات الرسمية لها .

حملات ميدانية 

فيما شهدت فعاليات الحملة متابعة أعمال الرفع والإخلاء الكامل لمختلف الإشغالات والتعديات بسور مدرسة سانت تريزا والتأكيد على إلتزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم وشروط العرض المسموح بها داخل السوق السياحى .

كما تم توجيه مسئولى هيئة سلامة الغذاء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للإطمئنان على إلتزام المطاعم والكافتيرتات والمحلات المختلفة بتطبيق الإشتراطات الصحية والبيئية وغيرها من إجراءات السلامة المطلوبة لضمان الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وجميع المستهلكين .

