مشاركة مجتمعية في تجميل الشوارع وتنفيذ النظافة بمدينة أسوان

أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور إسماعيل كمال فقد تم تفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة من خلال التنسيق مع جمعية المستثمرين ، وعدد من أصحاب المحلات والمولات التجارية وغيرها ، والذين ساهموا بالجهود الذاتية فى تنفيذ أعمال التجميل والدهانات للأرصفة بالطرق والشوارع الرئيسية وهى كورنيش النيل والنجدة والمسلة وشرق البندر ، بالإضافة إلى الشارع الجديد وطريق كسر الحجر .

وأكد بأنه بالتوازى مع ذلك تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية.

ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يواصل مسئولى المحليات تكثيف الجهود على مدار الساعة من خلال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع النظافة العامة بالشوارع المختلفة داخل كافة المناطق والأحياء السكنية .

جهود ميدانية

فيما قامت إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار .

بينما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرصفة والأرضيات بالشوارع والميادين من خلال الإستعانة بالمعدات وأدوات النظافة المتنوعة .

وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .