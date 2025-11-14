قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا.. مقـ.تل 3 أشخاص وإصابة 26 في هجمات بالمسيرات على كييف
حملة ممنهجة لتصوير النواب المسلمين في بريطانيا كتهديد طائفي
آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها الآن وحصن نفسك
روسيا تكشف تفاصيل إحباط محاولة اغتيال مسؤول رفيع
الصور الأولي من حريق مصنع نسيج بالمحلة.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء
قانون التأمينات يحسم ضوابط المعاش.. الحد الأقصى 80% والأدنى 65%
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الطقس الآن: استمرار تدفق السحب الممطرة على شمال الوجه البحري
هل الإنسان حر في إنفاق ماله دون مراعاة لمشاعر الفقراء؟.. الإفتاء توضح
600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير
تحذير من سلالة إنفلونزا في بريطانيا.. تصيب الأطفال وتهدد بانتشار واسع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمد عبد الفتاح

محافظة اسوان عروس المشاتى، والتى تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، وخاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

ونستعرض أسعار الرحلات التى يتم تنظيمها على صفحة نهر النيل الخالد. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

 يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

مونوريل العاصمة الإدارية

ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا

الإيجار القديم

بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

أرشيفية

ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان

ترشيحاتنا

منجم ذهب

الأرض تبوح بخيراتها.. الصين تكتشف أكبر منجم للذهب

الأمن الفيدرالي الروسي

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لاغتيال مسؤول رفيع في موسكو

صورة أرشيفية

الدفاع الروسية: تحطم طائرة سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد