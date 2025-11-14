قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصة الكاملة لمصرع شخص شنـ قا داخل زاوية مسجد بأسوان

مصرع- ارشيفية
مصرع- ارشيفية

لقى شخص مصرعه عقب إقدامه على الانتـ حار شنقاً داخل زاوية مسجد بأسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

ونستعرض تفاصيل القصة الكاملة لهذه الواقعة المؤسفة، حيث تلقت الأجهزة المعنية إخطارا يفيد بمصرع شاب شنقاً داخل أحد المساجد، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى خالد. ج. م. بلغ من العمر 36 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف جهات التحقيق.  

فيما قال احد الأهالى إن الشاب يعمل باليومية، مبلط سيراميك، ويتمتع بحسن السير والسلوك، وأقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية، بعد أن أدى الصلاة في المسجد ومكث يقرأ القرآن، وبعد أن خلا المسجد من المصلين قام وربط حبلا وشنق نفسه به. 

فيما تلقت وزارة الأوقاف اليوم إخطاراً بواقعة مؤسفة عن العثور على شاب متوفى داخل زاوية مصلى نقادة، في خور عواصة بمدينة أسوان. 

وعلى الفور، أبدت مديرية أوقاف أسوان تعاونًا كاملاً مع السلطات التي أُخطِرَت بالواقعة وشرعت في التحقيق.

والوزارة إذ تأسى لهذه الواقعة، فإنها تؤكد الاكتفاء بهذا البيان حرصًا على عدم الخوض في واقعة ما زالت في طور التحقيق والبحث الجنائي، كما تؤكد تعاونها التام مع سلطات الدولة في استجلاء الحقائق، وثقتها المطلقة في كفاءة الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

