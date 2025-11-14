قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية فى مدينة العين بالإمارات
حسين فهمي يتفقد شباك التذاكر بمهرجان القاهرة السينمائي
مهتز نفسيًا.. القبض على المتهم بالتصوير بمحيط قسم شرطة بالجيزة والتحدث بعبارات سب
بعد مطالبات برحيله عن الزمالك.. مدرب أنجولا يفـاجئ شيكو بانزا
الصحة العالمية: السودان يعاني واحدة من أكبر أزمات الغذاء في العالم
الدقهلية: أسعار مخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس
المسلماني: مجلس الوطنية للإعلام يبقي على اسم نايل تي في ويستبعد مقترح القناة بالتغيير
محافظ الدقهلية: جهود مكثفة لمواجهة الشتاء والتعامل مع الأمطار
التنمية المحلية: تنفيذ 5900 مشروع في البنية التحتية والخدمات العامة بمجال الطرق
رافعًا علم مصر.. أحمد سعد يتألق في حفل كامل العدد بلندن |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمل أسوان تواصل حملاتها التفتيشية بالمنشآت لتوفير بيئة آمنة للعمال

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصلت مديرية العمل بأسوان حملاتها التفتيشية من خلال مكاتب تفتيش العمل وإدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المواقع الإنشائية ومحطات تموين السيارات للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد ، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية وذلك تنفيذاً لتكليفات محمد جبران وزير العمل ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح محمود أحمد عيسى وكيل المديرية بأنه بناءاً على تعليمات وزير العمل ومحافظ أسوان يتم تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام القانون وذلك لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ومستقرة للعمال ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة .

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية الأخيرة كشفت عن إلتزام ملحوظ من جانب عدد كبير من المنشآت بتطبيق معايير السلامة المهنية ، وهو ما يعكس إرتفاع الوعىلدى أصحاب العمل بأهمية الإلتزام بالقانون لحماية العمال والحفاظ على الإنتاج لدعم التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة للعاملين فى إطار رؤية مصر 2030.

جهود متنوعة 

هذا فيما تواصل الأجهزة المختصة بأسوان تشديد الرقابة التموينية وذلك بتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز والمجمعات الإستهلاكية وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية ، علاوة على الإطمئنان على سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة ، مع منع الغش والإحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختصة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الهام شاهين

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

ترشيحاتنا

هيونداي أكسنت 2026

أسعار هيونداي أكسنت 2026 في السوق السعودي

إم جي RX5 PLUS

سوق المستعمل.. سعر إم جي RX5 PLUS كسر زيرو

سيتروين C4X موديل 2026 الجديدة

مواصفات سيتروين C4X موديل 2026

بالصور

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

السياحة بالشرقية تنظم رحلة لطلاب مدرسة لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
متحف تل بسطا

شبه الخنفساء.. فولكس فاجن تكشف عن أحدث سيارة RUF كهربائية

فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF
فولكس فاجن RUF

فيديو

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد