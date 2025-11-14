عمل أسوان تواصل حملاتها التفتيشية بالمنشآت لتوفير بيئة آمنة للعمال

واصلت مديرية العمل بأسوان حملاتها التفتيشية من خلال مكاتب تفتيش العمل وإدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المواقع الإنشائية ومحطات تموين السيارات للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد ، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية وذلك تنفيذاً لتكليفات محمد جبران وزير العمل ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبه أوضح محمود أحمد عيسى وكيل المديرية بأنه بناءاً على تعليمات وزير العمل ومحافظ أسوان يتم تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام القانون وذلك لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ومستقرة للعمال ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة .

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية الأخيرة كشفت عن إلتزام ملحوظ من جانب عدد كبير من المنشآت بتطبيق معايير السلامة المهنية ، وهو ما يعكس إرتفاع الوعىلدى أصحاب العمل بأهمية الإلتزام بالقانون لحماية العمال والحفاظ على الإنتاج لدعم التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة للعاملين فى إطار رؤية مصر 2030.

جهود متنوعة

هذا فيما تواصل الأجهزة المختصة بأسوان تشديد الرقابة التموينية وذلك بتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز والمجمعات الإستهلاكية وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية ، علاوة على الإطمئنان على سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة ، مع منع الغش والإحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختصة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية .