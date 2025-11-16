الكويت: 37% من الباحثين عن عمل يفضلون القطاع الخاص

كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أن حوالي 37% من إجمالي المواطنين المسجلين لدى الهيئة العامة للقوى العاملة منذ بداية العام وحتى منتصف نوفمبر الجاري، بواقع أكثر من 6200 مواطن، تقدموا لوظائف في القطاع الخاص وذلك مقابل 10 آلاف و500 مواطن اختاروا القطاع الحكومي.



وأوضحت الإحصائية أن الالتحاق بالقطاع الخاص شهد زيادة من جانب المواطنين بنحو 1600 حالة منذ مطلع العام الجاري 2025 مقارنة بالعام الماضي؛ الأمر الذي يعكس توجها تصاعديا نحو فرص العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.



وأشارت إحصائية الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إلى أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين كباحثين عن عمل منذ أكثر من 6 أشهر، ولا يعملون حاليا ولا يتقاضون معاشا تقاعديا، وغير مسجلين في جهة تعليمية، بلغ نحو 29 ألف مواطن.



ولفتت إلى أن من بين الباحثين عن عمل نحو 34 يحملون شهادة الدكتوراه و550 من حملة الماجستير و15 ألفا و300 من حملة المؤهل الجامعي و6350 من حملة الدبلوم.

ونبهت إلى وجود نحو 3400 من حملة الثانوية العامة، 54% خاضوا دورة دراسية لمدة سنتين أو أكثر إلى جانب شهادتهم، فيما قسمت الهيئة هذه الفئة إلى أربع مجموعات: ثانوية عامة بدورة سنتين أو أكثر، وثانوية بدورة سنة، وثانوية بخبرة سنة.

وقسمت الهيئة حملة الشهادات المتوسطة إلى 5 أقسام بإجمالي نحو 2400 مواطن، بينما بلغ عدد المسجلين من أصحاب التأهيل المهني والتعليم الموازي نحو 78 مواطنا، يليهم 468 من حملة الشهادات أقل من المتوسط.

