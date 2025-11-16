سفير مصر بأثينا: تطوير منظومة العمل أتاح التواصل مع الجالية وإنجاز المعاملات

أكد السفير عمر عامر سفير مصر لدى اليونان، أن تطوير منظومة العمل القنصلي في السفارة أتاح التواصل الفعّال مع أبناء الجالية المصرية، واختصر الكثير من الوقت لإنهاء معاملاتهم.



ودعا السفير عمر عامر- في تصريح، اليوم /الأحد/، عقب لقائه عدداً من شباب مصر المقيمين باليونان- أبناء الجالية إلى الاستفادة من المنظومة الإلكترونية المطوّرة، والتي تتيح التواصل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات وتيسير إنجاز المعاملات القنصلية في أسرع وقت.



وأشار إلى أنه تم توفير خطوط اتصال جديدة تعمل على مدار اليوم، فضلًا عن قرب بدء إطلاق مهام قنصلية في عدد من المدن اليونانية ذات الكثافة المصرية لإنهاء المعاملات في أماكن تواجد المواطنين، دون الحاجة للتوجه إلى مقر القنصلية، منوهاً إلى أن عملية تطوير منظومة العمل القنصلي مستمرة بما يضمن التواصل الدائم مع جميع أبناء الجالية.



وشدد السفير عمر عامر على أن متابعة أوضاع الجالية المصرية في اليونان تمثل إحدى أهم أولويات عمل السفارة، وذلك في إطار سياسة الدولة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين في الخارج وتقديم الدعم والمساندة لهم.



وأضاف أن السفارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات القنصلية لضمان تيسير إنهاء المعاملات، مشيرًا إلى أنه التقى وزير الهجرة واللجوء اليوناني لبحث سبل تسوية الأوضاع القانونية لعدد من أبناء الجالية وفق القوانين المنظمة للعمل في اليونان، إضافة إلى مناقشة الاستفادة من فرص العمل المتاحة في إطار اتفاقية العمالة الموسمية الموقعة بين البلدين.



وأكد أن استقدام العمالة المصرية عبر الاتفاقية يوفر فرصًا آمنة للشباب للعمل بشكل قانوني ومستدام، ويسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية ومخاطرها الجسيمة التي تهدد حياة المواطنين، لافتًا إلى أن العديد من الدول الأوروبية باتت تفرض عقوبات مشددة على مخالفي قوانين الهجرة.