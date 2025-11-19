الإسكان: أهمية التواصل الفعال مع ممثلى الشعب ونوابه بمجلسى النواب والشيوخ

عقد المستشار سعيد صالح مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للاتصال السياسي والشئون البرلمانية مجموعة لقاءات وندوات نقاشية تهدف الى توعية ممثلي القطاعات التابعة للوزارة بأهمية التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين الوزارة وممثلى الشعب من اعضاء البرلمان والأحزاب السياسية .

وأكد على حرص المهندس شريف الشربينى على الدعم المتواصل والغير محدود لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين ، مطالباً الجميع ببذل الجهود وفتح جميع قنوات الإتصال لسرعة إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوه لخدمة مصر وشعبها العظيم.

وأشار المستشار سعيد صالح إلى تأكيد وزير الإسكان باستعداد الوزارة بكافة قطاعاتها بالتواصل الفعال والتعاون الدائم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية مع اقتراب البدء فى الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ وأقتراب الإنتهاء من الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب .

وزارة محورية

وأوضح مستشار الوزير أن وزارة الإسكان تعتبر وزارة محورية وقاطرة التغيير والتنمية العمرانية لتحقيق التنمية المستدامة والاحتوائية بما يحقق الرضا الاجتماعي لدى المواطنين موضحاً أهمية الدور الذي يقدمه الأتصال السياسي في تحقيق التوازن والترابط بين السلطة التنفيذية ممثله في الوزارة وبين السلطة التشريعية .

واكد على استمرار تلك الندوات واللقاءات مع جميع قيادات الوزارة وممثلي الاتصال السياسي بقطاعات الوزارة حتى يعى الجميع بأهمية الدور الهام التي تقوم به الوزارة فى خدمة الدولة المصرية.