مدير المجلس الصحي يكشف عن إصلاح تاريخي لتطوير الطب البيطري

أعلن الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، عن بدء تفعيل حزمة من الإجراءات التنظيمية والتطويرية الجذرية لقطاع الطب البيطري في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية تهدف إلى رفع كفاءة المهنة وتتوافق مع المعايير العالمية.

وأوضح الدكتور لطيف - خلال كلمته بمؤتمر "منظومة الطب البيطري والمجلس الصحي، تحت شعار: رؤية مشتركة لتطوير الممارسات المهنية وحماية صحة الإنسان"، الذي نظمته النقابة العامة للأطباء البيطريين، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري - أن هذه الإصلاحات تستند إلى القانون رقم (12) لسنة 2022، الذي يمثل نقطة تحول في تاريخ المهنة.

وقال: "كنا في أشد الحاجة إلى تطبيق هذا القانون، الذي ألزم جميع خريجي الطب البيطري بأداء امتحان للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وقد استجاب الزملاء بسرعة وبدأوا بالفعل في التقدم للامتحانات".

كما كشف الدكتور لطيف عن إنجاز تاريخي، قائلا: "تشرفنا بتأسيس أول لجنة لقطاع الطب البيطري (بورد)، وهي ليست الأولى في مصر فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها"، وهو الإعلان الذي قوبل بتصفيق حار من الحضور.

وفي لفتة وفاء، خصص الدكتور لطيف جزءا من كلمته لتكريم ذكرى الراحل الدكتور فتحي فاروق، أحد مؤسسي هذه اللجنة، قائلا: "رحمة الله عليه، قد لا يعلم الكثير من الزملاء أنه توفى في منزله أثناء إعداده لأسئلة الامتحان، وهو يعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص به، لقد كان يعمل لخدمة المجلس الصحي المصري حتى اللحظة الأخيرة في حياته".

كما أشاد بالجهود التي تلت ذلك من قبل الدكتور أشرف صحبه، والدكتور حسين بدراوي، وصولا إلى تولي الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئاسة اللجنة.

وأشار إلى أن المجلس الصحي المصري هو هيئة خدمية عامة تتبع مباشرة فخامة رئيس الجمهورية، وأنشئ بقانون لتنظيم وتطوير كافة القطاعات الصحية، بما في ذلك الطب البشري والبيطري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض.

وشدد الدكتور لطيف على أن التطوير المهني المستمر سيكون ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة، مشيرا: "سيكون التطوير المهني المستمر أساسا لتجديد الترخيص لجميع خريجي الطب البيطري من بعد أكتوبر 2023".

وأضاف: "لدينا تجارب مماثلة في قطاع الطب البشري، فقد بدأت بعض الهيئات والمؤسسات بربط الترقيات الوظيفية بالحصول على شهادات التطوير المهني المستمر، وهذا هو التوجه الذي نسير فيه لضمان مواكبة كل جديد".

وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي أهمية التعاون مع كافة الجهات الفعالة، قائلا: "نتعاون مع جميع الهيئات، وبالأخص إدارة الخدمات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونسعى لتعميق هذا التعاون.

كما أكد أن وجود الدكتور صلاح مصيلحي ممثلا لقطاع الثروة السمكية يعطينا بصيص أمل بأننا جميعا نعمل لهدف واحد، وهو رفعة هذا المجال"، مثنيا على الدور التوعوي الهام الذي تلعبه نقابة الأطباء البيطريين حاليا.

ووجه لطيف دعوة مفتوحة للمشاركة، قائلا: "باب المجلس الصحي المصري مفتوح لأي من حضراتكم يرى في نفسه الكفاءة ويرغب في المشاركة معنا في اللجان المختلفة، سواء في الدلائل الإرشادية أو التطوير المهني. طموحنا يصل إلى حدود السماء، وبدعمكم ووجودكم سنسهم في رفعة قطاع الطب البيطري الذي أدرك شخصيا مدى أهميته القصوى".