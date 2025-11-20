ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في فيتنام إلى 16 قتيلا

أعلنت وزارة البيئة الفيتنامية اليوم /الخميس/ ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة على وسط البلاد، إلى 16 شخصا على الأقل.



وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن عمليات البحث لا تزال جارية عن خمسة أشخاص في عداد المفقودين.. مشيرة إلى أن مياه الفيضانات غمرت أكثر من 43 ألف منزل، فيما ظلت العديد من الطرق الرئيسية مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية.



وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الدفاع الفيتنامية قامت بنشر مروحيات من أجل البحث عن الأشخاص المحاصرين جراء الفيضانات.



يشار إلى أن الكوارث الطبيعية التي وقعت في فيتنام خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر الماضيين، قد أسفرت عن مقتل أو فقدان 279 شخصا، كما تسببت في حدوث خسائر مادية بلغت ملياري دولار أمريكي، وذلك وفقا لمكتب الإحصاء الوطني في البلاد.