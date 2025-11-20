الرئيس الإيراني: نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى بات أمراً إلزامياً

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى بات "أمراً إلزامياً" في ظل الأزمات البيئية والضغوط العمرانية التي تشهدها العاصمة المكتظة.

وفي كلمة له ، صرح بزشكيان قائلا "الميزانيات المحدودة أخّرت هذا القرار لسنوات، لكن الواقع اليوم أننا لم نعد نملك خياراً آخر. طهران لم تعد قادرة على تحمّل مزيد من السكان أو التوسع العمراني، ومشكلة المياه لا يمكن حلها ضمن وضعها الحالي".

وشدد الرئيس الإيراني على أن الجفاف غير المسبوق الذي تواجهه البلاد، خصوصاً في طهران، يجبر الحكومة على التفكير "بشكل جذري" في مستقبل العاصمة.

وجدير بالذكر أن بزشكيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين أعلنوا قبل أسبوعين أنه "يجب إخلاء العاصمة إذا لم تهطل الأمطار".

كما كشف الرئيس الإيراني أن نقل المياه من الخليج إلى طهران يكلف "نحو 500 ألف تومان (10 دولارات) لكل متر مكعب"، مضيفاً "أي منطق يقبل بهذا الإنفاق؟ يجب أن نعيد رسم خريطة التنمية في إيران".