50 ألف مطبوع بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالقليوبية



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مطبعة "بدون ترخيص" بالقليوبية وبحوزته أكثر من 50 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص") كائنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط المدير المسئول ، وبحوزته (أكثر من 50 ألف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.