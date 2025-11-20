محافظ المنوفية يسلم مساعدات لأكثر من 50حالة من الأسر الأولى بالرعاية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأكثر من 50 حالة إنسانية من الأسر الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل تلك الفئات المستحقة ،بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، مدير عام شئون مكتب المحافظ، النواب محمود شرارة ، أسامة مدكور أعضاء مجلس الشيوخ ، وكيل مديرية الصحة ، مديري مديريات التموين والتضامن الاجتماعي والعمل.

وخلال اللقاء ، قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم بقيمة تقارب نصف مليون جنيه تساعدهم علي متطلبات حياتهم نظراً لظروفهم المعيشية، مشيراً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والعمل للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي ولا سيما الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة، مؤكدا أن رعاية الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم الأساسية تمثل أولوية قصوى ضمن خطط المحافظة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بتلك اللقاءات وتلبية مطالب المواطنين والمساهمة في تخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائماً للاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للحالات الإنسانية، موجها الصحة 11 حالات مرضية إلى مستشفى الجامعة والمخ والأعصاب بشبين الكوم ومستشفى الشهداء وتلا والتأمين الصحي وحميات ميت خلف لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم واتخاذ اللازم بشأنهم ، كما كلف التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ 15 أسرة للمساهمة في صرف السلع التموينية المدعمة ، فيما وجه التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 8 حالات أخرى تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ،وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وعلى هامش اللقاء ، التقى محافظ المنوفية بأسر حالتين من العاملين بمنظومة النظافة بمركز مدينة الشهداء وافتهم المنية أثناء تأدية مهام عملهم ،وأمر بصرف دعم مالى عاجل لهم ومواد غذائية ولحوم ، موجها رئيس المدينة ببحث إمكانية توفير كشك كمصدر دخل ثابت لتوفير حياة كريمة وأمنه، مقدماً لهم خالص العزاء والمواساة ،مؤكدا أن المحافظة لا تتخلى عن ابنائها فى مثل هذه الظروف الصعبة .

وفي نهاية اللقاء أعرب المواطنين عن بالغ سعادتهم بتلك اللفتة الانسانية وحرص محافظ المنوفية على إدخال البهجة إلى قلوبهم واهتمامه للاستماع الي مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.