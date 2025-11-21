قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
أخبار البلد

مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد يشارك فى وضع "إعلان بليم للمحيط" – COP30

علوم البحار
علوم البحار
نهلة الشربيني

 صرحت الدكتورة عبير منير رئيس المعهد فى إطار إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى فى مجال التعاون الدولى، أن تجمع خبراء العالم  والمنظمات المنوطة لعلوم البحار في بليم، البرازيل، بمناسبة مؤتمر الأطراف الثلاثين  (COP30)  للتركيز على دور المحيطات والغابات باعتبارهما "ركيزتين توأمين للاستقرار الكوكبي وحليفين لا غنى عنهما في مواجهة أزمتي المناخ والتنوع البيولوجي". 

مركز الحد من المخاطر البحرية يشارك في إعداد مؤتمر إعلان بليم للمحيط

وقد شهد المؤتمر إصدار إعلان بليم للمحيط (Belém Ocean Declaration) ، والذى شارك فى إعداده مركز الحد من المخاطر البحرية برئاسة أ.د. عمرو حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو. ويمثل الإعلان وثيقة محورية تدعو مفاوضي الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (UNFCCC) إلى دمج العمل المتعلق بالمحيطات في نتائج التقييم العالمي (Global Stocktake)  وفي الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً(NDCs)، مع ضمان أن تكون الالتزامات قابلة للقياس والشفافية وقابلة للتنفيذ.

يسلط الإعلان الضوء على الدور الحيوي للمحيط باعتباره منظماً مركزياً للمناخ حيث ينتج أكثر من 50%  من أكسجين الكوكب و يمتص ما يقرب من ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة تتعرض لعدم الاستقرار بسبب الانبعاثات غير الخاضعة للرقابة، والاستغلال غير المستدام للموارد، والتلوث، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه، والتحمض، وفقدان التنوع البيولوجي.

وقد شاركت الدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المركز، كأحد المتحدثين الرئيسيين في حلقة نقاش حول "تسريع الحلول الساحلية والبحرية القائمة على الطبيعة". وتؤكد هذه المشاركة على الدور الرائد للعلماء والمؤسسات في المنطقة في ترجمة المعرفة العلمية إلى إجراءات مناخية عاجلة وفعالة.

لتحقيق مستقبل مرن ومستدام، يدعو الإعلان إلى اتخاذ سبعة إجراءات محددة يجب أن تُنسج في نسيج جميع سياسات المناخ والحفاظ على البيئة: الاعتراف بالدور المركزي للمحيط، ضمان الحلول العادلة والمنصفة، تسريع الحلول القائمة على الطبيعة، تطوير تقنيات التتبع، إنشاء أنظمة قوية للرصد، تحفيز آليات التمويل المبتكرة، لالتزام بتمويل نظم رسم الخرائط والمراقبة والرصد عبر المحيطات وبخاصة الدول النامية.

"إن الغابات والمحيطات تقدم معاً الحلول الأكثر قابلية للتوسع والإنصاف والمثبتة من الطبيعة". ويدعو الإعلان الختامي إلى أن يكون عام 2025 هو العام الذي يتحد فيه العالم بين اليابسة والبحر لحماية جميع أشكال الحياة على الأرض.

