أحمد كريمة: الخلافة الراشدة كانت فترة دعوية لتثبيت الإسلام وليست مجرد حكم سياسي

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن "الخلافة الراشدة" لم تكن مجرد حكم سياسي، بل فترة دعوية بامتياز تهدف إلى تثبيت ونشر الدعوة الإسلامية.

الخلافة الراشدة

وأوضح “كريمة” خلال تصريحات تليفزيونية أن الخطأ الشائع لدى بعض الباحثين هو اعتقادهم أن الخلافة الراشدة كانت مجرد سلطة سياسية، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ حدد مدتها قائلًا: “ستكون خلافة على منهاج النبوة بضعة وثلاثين عامًا”، وهذه المدة تشمل حكم أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، بالإضافة إلى بضعة أشهر لحكم الحسن بن علي.

وأشار إلى حديث العِرباض بن سارية الذي يوضح أهمية اتباع سنة النبي ﷺ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، مؤكّدًا أن هؤلاء الخلفاء أرسوا قواعد ثابتة لتثبيت الدعوة الإسلامية والحفاظ على أمة محمد ﷺ.

نهاية فترة الخلافة الراشدة

وشدد على أن ما جاء بعد نهاية فترة الخلافة الراشدة، من الأمويين والعباسيين وحتى العثمانيين، يختلف جذريًا عن هذه المرحلة، وأن أي دعوة اليوم تحت شعار "الخلافة" لبعض الجماعات مثل الإخوان أو الشيعة تُعد استغلالًا للشعارات وليست امتدادًا للخلافة الراشدة الحقيقية.