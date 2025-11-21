رئيس تجارية القاهرة يدعو الحكومة للاجتماع بالمصنعين | تفاصيل مهمة

أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن معرض الشرق الأوسط للصلب المنعقد في دبي أكد التنافسية العالمية للمنتج المصري، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة الهائل، الذي يشمل حوالي 1600 عارض وشركة من 60 دولة، يدعو للفخر، خاصة مع الحضور القوي للشركات المصرية.

ودعا “العشري”، خلال لقاء مذاع عبر قناة “المحور”، أن الحكومة للاجتماع مع المصنعين ومراجعة رسوم الإغراق التي تم فرضها على البليت، حرصًا على تنافسية المنتج المصري، وتحقيقًا للصالح العام، وإعادة تشغيل المصانع المتعطلة.

وأوضح رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن هناك توجهًا عالميًا لصناعة الحديد الأخضر، خاصة مع قرار أوروبا بفرض رسوم على المنتجات غير الملتزمة بمعايير خفض الانبعاث الكربوني بداية العام المقبل، محذرًا من أن عدم اللحاق بسباق خفض الانبعاث الكربوني سيُعرض الصادرات المصرية للخطر

ووصف العشري صناعة الحديد والصلب بأنها صناعة استراتيجية تخدم الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن اهتمام الحكومات بدعم هذه الصناعة ليس قاصرًا على مصر بل يشمل كل الدول الكبرى.

وعن قدرة السوق المصري على تغطية الاستهلاك المحلي والتصدير، أشار رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن الاهتمام ينصب دائمًا على حديد التسليح الخاص بالبناء، لكن صناعة الحديد والصلب المصرية أوسع من ذلك بكثير، وتشمل تنوع المنتجات وزيادة القيمة المضافة، مؤكدًا أن مصر لا تكتفي بإنتاج الخامات، بل تعمل على تشكيلها لإنتاج منتج نهائي لشركات أخرى، مضيفًا: “كلما تنوعت الصناعة وكلما احتوت على قيمة مضافة، كلما قللت فاتورة الواردات وزادت فرص التصدير”.