قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد إحالة أوراقه للمفتي .. الحكم على خاطف زوجته والمعتدي على ابنته

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة
المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة
إسلام دياب

تصدر محكمة الجنايات وأمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، حكمها على المتهم بـ الاعتداء على ابنته بمدينة السادات في المنوفية، وخطف زوجته والتعدي عليها، وإجبارها على التوقيع على "إيصالات أمانة" لمنعها بالقوة من عدم الإبلاغ عنه، بعد أن قررت المحكمة إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تفاصيل مرعبة كشفتها أوراق التحقيقات في هذه القضية التي يندى لها الجبين، بعد أن خلع الأب رداء الأبوة وتحول إلى ذئب بشري ينهش جسد أقرب الناس إليه، وهي ابنته الطفلة التي لم تتجاوز 18 عامًا.

المتهم يقيم في مدينة السادات بالمنوفية مع زوجته وابنته القاصر، وخلال شهر يناير 2025 اقتحم غرفة نجلته بحجة الكشف عن جسدها، لكنه عند محاولتها كشف ملابسها، هددها بسلاح أبيض وتعدى عليها. وقد ظل المتهم كل ليلة يتسلل إلى غرفة ابنته الصغيرة بعد التأكد من نوم زوجته، ويعتدي عليها ويصورها في أوضاع مخلة.

استمرت عملية الاعتداء على الفتاة لمدة شهرين، من يناير وحتى فبراير 2025. حاولت الفتاة وقف هذا الأب عديم النخوة ووضع حد لما يقوم به من جريمة شنعاء في حقها، وشكت لوالدتها بما يحدث معها، لكن الأم شككت في روايتها ورفضت تصديقها. ومن أجل إثبات الجريمة، قامت الفتاة بتركيب كاميرات مراقبة في غرفة نومها حيث وثقت كل ما يحدث معها، وقدمت الفيديو لوالدتها الذي أصابها بصدمة كبيرة.

واجهت الأم هذا الرجل الذي تجرد من إنسانيته وتحول إلى شيطان بأفعاله، وهددته بفضح أمره. في اليوم التالي لاكتشاف الجريمة، اتصل المتهم بزوجته وادعى مرض نجلهما وطلب منها تجهيز نفسها لاستقلال سيارته والتوجه إلى ابنهم المريض. وصل المتهم إلى إحدى العقارات تحت الإنشاء المملوكة له، وأدخل الزوجة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وبدأ في تعذيبها وضربها وتصويرها عارية، ثم أجبرها على توقيع إيصالات أمانة وأوراق بيضاء لتهديدها ومنعها من فضح أمره وإبلاغ الشرطة. وعند إحدى محطات الوقود، ألقى بها من السيارة وفر هاربًا، إلا أن عامل المحطة أنقذها وتوجهت إلى قسم الشرطة لتقديم البلاغ.

تم إجراء التحريات اللازمة، وإعداد التقارير الفنية والطبية التي أثبتت التعدي على الفتاة ووالدتها، حيث أظهر التقرير الطبي إصابة الأم بكدمات متعددة في الجسم وجرح قطعي سطحي بالحاجب الأيمن، مع تورم أسفل العينين والأنف وخدوش وسمحات في الوجه واليدين والساقين والقدمين، بالإضافة إلى تورم في الرأس.
تمت إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى المفتي.

اغتصاب تعدي خطف إعدام ذئب بشري التوقيع على إيصالات أمانة المستشار سامح عبد الحكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

عمرو الليثي

عمرو الليثي: عمل الصالحات يريح البال.. والإنفاق يزيل الخوف والحزن

درة

برفقة والدتها.. درة تتألق في أحدث ظهور | شاهد

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد