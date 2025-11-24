انتشار عناصر البحث الجنائي والقوات النظامية بمحيط لجان انتخابات النواب

بدأت وزارة الداخلية تنفيذ خطة تأمين الانتخابات على مستوى 13 محافظة تشملهم المرحلة الثانية من الانتخابات.



وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين - إن الخدمات الأمنية انتظمت بجميع لجان ومقار المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى 13 محافظة؛ حيث تم تأمين الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانب، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.



وأضاف أنه تم تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بكل مقر انتخابي، بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، وعناصرالبحث الجنائي، مع الدفع بقوات التدخل السريع، مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة، بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشري والإمكانيات اللوجيستيةاللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذلك تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنةوالتمركزات الثابتة والمتحركة.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم كذلك نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة؛ للتعامل السريع والفعال، مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلبا، بالإضافة إلى تأمين المنشآت المهمة والحيوية بالدولة، وأماكن التجمعات، وكذلك نشر أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة، لملاحظة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية، للمساهمة فى توفير مناخ ملائم وآمن وتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان من جانب، والتعامل الفوري مع أية مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة من جانب آخر.

ولفت إلى قيام مديري الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية بالمحافظات ال13 بالمرور الميداني على القوات المشاركة في خطة التأمين؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشدد المصدر الأمني على جاهزية واستعداد كافة القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتأمين العملية الانتخابية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية ويسر، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه سيتم التصدي بكل حسم مع كل ما يمثل خروجاً على القانون، دون تجاوز، مع الالتزام بالحياد التام وعدم التدخل فى مجريات العملية الانتخابية.



تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تجرى اليوم وغدا في 13 محافظة، على أن يتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية بعد الانتهاء من العملية الانتخابية، فيما ستجرى انتخابات الإعادة في الداخل يومي 17- 18 ديسمبر 2025.

وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة، يتنافس بها المترشحون بالنظام الفردي عبر 73 دائرة انتخابية، بإجمالي 1316 مترشحاً.



وجاءت القاهرة في الصدارة من حيث عدد الدوائر الانتخابية، باجمالي 19 دائرة انتخابية يتنافس بها 205 مترشحين، ثم محافظة الدقهلية، باحمالي 10 دوائر انتخابية يتنافس بها 288 مترشحاً، ثم محافظة الشرقية باجمالي 9 دوائر انتخابية يتنافس بها 253 مترشحاً، ثم محافظة الغربية باجمالي 7 دوائر انتخابية يتنافس بها 140 مترشحاً، ثم محافطة القليوبية باجمالي 6 دوائر انتخابية يتنافس بها 71 مترشحاً ومحافظة المنوفية باجمالي 6 دوائر انتخابية يتنافس بها 125 مترشحاً.

وجاء في الترتيب التالي محافظة كفر الشيخ باجمالي 4 دوائر انتخابية يتنافس بها 88 مترشحاً، ثم محافظة الإسماعيلية باجمالي 3 دوائر انتخابية يتنافس بها 36 مترشحاً، ثم محافظة دمياط باجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 39 مترشحاً، ومحافظة بورسعيد باجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 20 مترشحاً، ومحافظة جنوب سيناء باجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 15 مترشحاً، ومحافظة شمال سيناء باجمالي دائرتين انتخابيتين يتنافس بهما 12 مترشحاً ومحافظة السويس بدائرة واحدة يتنافس بها 18 مترشحاً.