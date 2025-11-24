ضبط 8 أطنان قمح أثناء خروجها من الوادي الجديد بدون أوراق رسمية

قامت إدارة تموين بلاط بالوادي الجديد تحت إشراف مسعد علي مصطفى، مدير الإدارة، ومعاونيه بضبط ٨ طن قمح معدة لخروجها من المحافظة بدون أي أوراق رسمية.

وقامت الحملة، التي جاءت بالتعاون مع مباحث التموين وقسم شرطة بلاط، بالتحفظ على كمية القمح التي كانت ستستخدم كتقاوي ويبلغ وزنها ثمانية أطنان، محمولة داخل سيارة نقل بكارتة عند كمين منفلوط، وذلك لعدم حملها أي مستندات قانونية تثبت مشروعية خروجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة للتحقيق في الأمر.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مديرية التموين للتأكد من الالتزام بالإجراءات والقوانين المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية، ومكافحة أي محاولات للتهرب أو الإضرار بالاقتصاد القومي.

ياتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والدكتورة سلوي مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة مراقبة الأسواق.

وتهيب مديرية التموين السادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر :

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

غرفة عمليات مديرية التموين

0922928959