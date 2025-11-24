قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
حملات إزالة للباعة الجائلين والمحال بشارع إسكندرية وحي الشروق بمرسي مطروح

ايمن محمود

قاد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح ، حملة مكبرة لازالة الاشغالات الطريق المخالفة بشوارع الاسكندرية والثانوية لفرض الانضباط بعد تشوية المظهر الحضاري واحتلال والتعدي علي الأرصفة وغلق الشوارع وتعدد شكاوي المواطنين بإعاقة المشاة وضبط المخالفين من خلال الحملة المكبرة لإدارة الاشغالات وشرطة المرافق .

وأعلن اللواء محمد صحصاح عن شن حملة مكبرة علي الاشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين بالجزيرة الوسطي والشارع الرئيسي بحي الشروق بالكيلو 7 وتعدي أصحاب المحال التجارية علي الأرصفة وذلك بعد التنبية علي المخالفين وأصحاب المحلات أكثر من مرة دون جدوي .

وقامت حملة بإزالة الاشغالات بحملة مكبرة برئاسة الدكتور قاسم عبد الرواف نائب رئيس المدينة لقطاع الشروق .

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم ضبط محال تجارية تمارس النشاط بدون ترخيص وذلك خلال فحص ومراجعة التراخيص ، وتم مصادرة والتحفظ علي جميع أنواع الاشغالات ، مؤكدا علي استمرار الحملات اليومية على مدار اليوم لفرض الانضباط بالشارع وإزالة كل ما هو مخالف ، يعيق حركة سير المواطنين ولضمان جود سيولة مرورية بالشوارع والميادين العامة.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية والمتعدين والمخالفين بسرعة توفيق الأوضاع بإنهاء ملفات التراخيص للمحال ، والالتزام بعدم وضع اشغالات على الأرصفة والطريق بالمخالفة للقانون، تفاديا للتعرض للمسألة القانونية وتوقيع غرامات مالية حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة.

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي

تجديد ندب كرم جميل عبد العظيم حجازي للعمل مستشارا قضائيا لوزارة الأوقاف

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

الندوة الدولية الثانية حول "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني"

الإفتاء تستعد لندوتها الدولية الثانية عن قضايا الواقع الإنساني

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

