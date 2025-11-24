حملات إزالة للباعة الجائلين والمحال بشارع إسكندرية وحي الشروق بمرسي مطروح

قاد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح ، حملة مكبرة لازالة الاشغالات الطريق المخالفة بشوارع الاسكندرية والثانوية لفرض الانضباط بعد تشوية المظهر الحضاري واحتلال والتعدي علي الأرصفة وغلق الشوارع وتعدد شكاوي المواطنين بإعاقة المشاة وضبط المخالفين من خلال الحملة المكبرة لإدارة الاشغالات وشرطة المرافق .

وأعلن اللواء محمد صحصاح عن شن حملة مكبرة علي الاشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين بالجزيرة الوسطي والشارع الرئيسي بحي الشروق بالكيلو 7 وتعدي أصحاب المحال التجارية علي الأرصفة وذلك بعد التنبية علي المخالفين وأصحاب المحلات أكثر من مرة دون جدوي .

وقامت حملة بإزالة الاشغالات بحملة مكبرة برئاسة الدكتور قاسم عبد الرواف نائب رئيس المدينة لقطاع الشروق .

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم ضبط محال تجارية تمارس النشاط بدون ترخيص وذلك خلال فحص ومراجعة التراخيص ، وتم مصادرة والتحفظ علي جميع أنواع الاشغالات ، مؤكدا علي استمرار الحملات اليومية على مدار اليوم لفرض الانضباط بالشارع وإزالة كل ما هو مخالف ، يعيق حركة سير المواطنين ولضمان جود سيولة مرورية بالشوارع والميادين العامة.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية والمتعدين والمخالفين بسرعة توفيق الأوضاع بإنهاء ملفات التراخيص للمحال ، والالتزام بعدم وضع اشغالات على الأرصفة والطريق بالمخالفة للقانون، تفاديا للتعرض للمسألة القانونية وتوقيع غرامات مالية حفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة.