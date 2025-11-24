قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار في اسعار الخضر والفاكهة وسط اقبال في حركة البيع والشراء، وسط متابعة دقيقة من الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير مختلف السلع للمواطنين دون أي زيادات مفاجئة وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم الأسواق بتوفير منتجات زراعية محلية عالية الجودة، ما يسهم في الحفاظ على توازن الأسعار داخل الواحات.

وخلال جولة ميدانية بعدد من الأسواق الرئيسية في مدينتي الخارجة والداخلة، أكد التجار والأهالي أن كميات الخضر والفاكهة المطروحة تكفي احتياجات المستهلكين، وهو ما انعكس على ثبات الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، خاصة بعد توسع المحافظة في تطبيق أنظمة الري الحديث وزيادة الإنتاج داخل الصوب الزراعية.

أولًا: أسعار الخضروات اليوم في الوادي الجديد

سجل سعر الطماطم 20 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر البطاطس 18 جنيهًا والبصل بين 18 و20 جنيهًا والفلفل بجميع أنواعه 25 جنيهًا والملوخية 20 جنيهًا  والجزر من 20 إلى 25 جنيهًا، والفاصوليا بين 25 و30 جنيهًا، وتراوح الباذنجان البلدي بين 20 و25 جنيهًا للكيلوجرام.

ثانيًا: أسعار الفاكهة اليوم

بلغ سعر العنب بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، والرمان من 35 إلى 40 جنيهًا. وتراوح سعر المانجو بين 40 و50 جنيهًا حسب النوع والحجم. وبلغ سعر الكنتالوب من 30 إلى 40 جنيهًا، بينما سجل التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيهًا. وسجلت الكمثرى من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام.

وأرجع الخبراء استقرار الأسعار إلى وفرة الإنتاج المحلي داخل الواحات، خاصة بعد التوسع في إنشاء الصوب الزراعية ومشروعات الري الحديث التي عززت القدرة الإنتاجية للمزارع طوال العام. كما ساهمت المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المزارعين في رفع جودة المحاصيل وتقليل تكلفة الإنتاج.

وتعد محافظة الوادي الجديد واحدة من أهم المناطق الزراعية في مصر، بفضل ما تتمتع به من مناخ مناسب وتربة خصبة ومساحات واسعة قابلة للزراعة، مما يجعلها من المحافظات القادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المحاصيل، وتوفير الخضر والفاكهة للمواطنين بأسعار مستقرة ومناسبة على مدار العام.

