قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة بيع مستقرة لمنتجات الدواجن والبيض، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة داخل المنافذ الحكومية والأسواق المحلية.

 ويأتي هذا الاستقرار في ظل متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية والرقابية لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب، إضافة إلى جهود دعم المربين وزيادة الإنتاج داخل المحافظة.

وخلال جولة على عدد من محال بيع الدواجن ومنافذ التموين، أكد التجار أن حركة الإقبال تسير بشكل جيد، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث يحرص الأهالي على شراء الفراخ والبيض لتلبية احتياجات أسرهم. كما أشاروا إلى أن الأسعار الحالية تُعد مناسبة مقارنة بالأسابيع الماضية، في ظل وفرة كبيرة في المعروض.

أسعار الدواجن اليوم في الوادي الجديد

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء من 75 إلى 85 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفراخ الساسو نحو 85 جنيهًا للكيلوجرام. وجاءت الفراخ البلدي في مقدمة الطلب، حيث تراوحت أسعارها بين 120 و125 جنيهًا للكيلو، مع زيادة الإقبال عليها باعتبارها من الأنواع الأكثر تفضيلًا لدى المواطنين.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق، حيث سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 170 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيض الأبيض 155 جنيهًا. واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 165 جنيهًا للكرتونة، مع توافر الكميات المطلوبة داخل المحال ومنافذ البيع المختلفة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تمتلك قاعدة إنتاجية متنامية في قطاع الثروة الداجنة، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا واضحًا في إنشاء المزارع الحديثة، مستفيدة من البيئة الصحراوية النظيفة والبنية الأساسية التي توفرها الدولة للمربين. وقد ساهم ذلك في زيادة حجم الإنتاج المحلي وتخفيف الاعتماد على توريد الدواجن من المحافظات الأخرى.

كما أسهمت المبادرات الحكومية في دعم صغار المربين من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، ودعم برامج التحصين البيطري، وتقديم الإرشادات الفنية التي ترفع كفاءة الإنتاج. وبفضل تلك الجهود، أصبح السوق المحلي يتمتع بتنوع في منافذ الطرح وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستمر.

ويؤكد استقرار الأسعار حاليًا نجاح منظومة العمل بين الجهات التنفيذية والمربين في المحافظة، بما يضمن وفرة المنتجات وتحقيق توازن بين العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المواطنين ويخفف الأعباء المعيشية عن أسر الواحات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

الائتلاف المصري: الإشارات اليدوية والأطفال أدوات الدعاية في المرحلة الثانية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يشارك في العملية الانتخابية ويحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

أقبال كبير من المواطنين أمام لجان الانتخابات 2025 بمحافظة الشرقية

إقبال كبير من المواطنين أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الشرقية

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد