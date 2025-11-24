قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عمليات "حماة الوطن": هناك محاولات يائسة من خاسري المرحلة الأولى لتشويه الانتخابات

حماة الوطن
حماة الوطن
محمد الشعراوي

أعربت غرفة عمليات حزب حماة الوطن عن قلقها البالغ إزاء محاولات بعض الأطراف—وفي مقدمتهم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من المرشحين الخاسرين في المرحلة الأولى، إلى جانب عناصر إثارية محسوبة على جبهة المعارضة—تشويه صورة العملية الانتخابية من خلال نشر معلومات مضللة وبث روايات لا تستند إلى أي حقائق، بما في ذلك تداول مقاطع فيديو قديمة على أنها تخص وقائع حالية.

وأكدت الغرفة أن هذه المحاولات تهدف لإثارة البلبلة والتحريض وبث الأكاذيب، مشددة في الوقت ذاته على أن الجهات المشرفة على الانتخابات تواصل عملها وفقًا للقوانين والمعايير الدولية المعتمدة، مع توفير أعلى درجات الشفافية والرقابة لضمان نزاهة التصويت وسلامة الإجراءات.

ودعت غرفة عمليات الحزب وسائل الإعلام الإلكترونية ومستخدمي المنصات الرقمية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة، وتفويت الفرصة على كل من يسعى لاستغلال الأجواء الانتخابية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب الاستقرار والمصلحة الوطنية.

كما أشادت الغرفة بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية، ورصد أي تجاوزات أو ادعاءات من شأنها التأثير على مسار التصويت في انتخابات مجلس النواب.

انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 حماة اولطن حزب حماة الوطن

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

انتخابات مجلس النواب 2025

الائتلاف المصري: الإشارات اليدوية والأطفال أدوات الدعاية في المرحلة الثانية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يشارك في العملية الانتخابية ويحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

أقبال كبير من المواطنين أمام لجان الانتخابات 2025 بمحافظة الشرقية

إقبال كبير من المواطنين أمام لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الشرقية

هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء

هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء
هل ألم الظهر عند النساء مختلف دراسة جديدة تصدم الخبراء

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

