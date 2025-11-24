عمليات "حماة الوطن": هناك محاولات يائسة من خاسري المرحلة الأولى لتشويه الانتخابات

أعربت غرفة عمليات حزب حماة الوطن عن قلقها البالغ إزاء محاولات بعض الأطراف—وفي مقدمتهم عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من المرشحين الخاسرين في المرحلة الأولى، إلى جانب عناصر إثارية محسوبة على جبهة المعارضة—تشويه صورة العملية الانتخابية من خلال نشر معلومات مضللة وبث روايات لا تستند إلى أي حقائق، بما في ذلك تداول مقاطع فيديو قديمة على أنها تخص وقائع حالية.

وأكدت الغرفة أن هذه المحاولات تهدف لإثارة البلبلة والتحريض وبث الأكاذيب، مشددة في الوقت ذاته على أن الجهات المشرفة على الانتخابات تواصل عملها وفقًا للقوانين والمعايير الدولية المعتمدة، مع توفير أعلى درجات الشفافية والرقابة لضمان نزاهة التصويت وسلامة الإجراءات.

ودعت غرفة عمليات الحزب وسائل الإعلام الإلكترونية ومستخدمي المنصات الرقمية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الموثوقة، وتفويت الفرصة على كل من يسعى لاستغلال الأجواء الانتخابية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب الاستقرار والمصلحة الوطنية.

كما أشادت الغرفة بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية، ورصد أي تجاوزات أو ادعاءات من شأنها التأثير على مسار التصويت في انتخابات مجلس النواب.