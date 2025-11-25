بلا مخالفات.. استمرار الطوابير أمام لجان 15مايو في اليوم الثاني للانتخابات

يستمر تصدر الناخبين من الجنسين في ثاني أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك امام لجان مدارس 15 مايو الانتخابية بمنطقة جنوب القاهرة.

شهد المقر الانتخابي بلجنة مدرسة مصطفي كامل للتعليم الاساسي بالمجاورة الاولى إقبالا كثيفا منذ الساعات الأولي لبداية اليوم الانتخابي الثاني .

وفي الساعات الأولى من بدء الانتخابات البرلمانية توافد العشرات أمام اللجان الانتخابية بدائرة 15 مايو والتي تضم 6 لجان فرعية على مستوى المدينة .

وغاب عن المشهد منذ بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدائرة 15 مايو وجود أي من مظاهر التوجيه للناخبين أو أعمال الدعاية في نطاق اللجان .

وفي سياق متصل تتركز قوات الأمن من هيئة الشرطة أمام المقرات الانتخابية لتنظيم عمليات دخول وخروج الناخبين وكذلك مساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية .

تضم دائرة مدينة 15 مايو الانتخابية 6لجان فرعية تضم من بينها مدارس ( مصطفي كامل للتعليم الأساسي ،15 مايو التجريبية ،عمار بن ياسر ، زيد بن حارثة، نبوية موسي).





