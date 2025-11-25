275 فرصة عمل جديدة بالسويس

أعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 275 فرصة عمل جديدة لأبناء محافظة السويس، وذلك للعمل بشركة “إيليت سولار” العاملة في مجال الصناعات والتقنيات المرتبطة بالطاقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، ودعم الاستثمارات الجادة التي توفر بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتراعي تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وتتنوع الوظائف المطلوبة لتشمل عددًا من التخصصات الفنية والإدارية، مع إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف المؤهلات، وفقًا للشروط المعلنة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التوظيف.

وأوضحت وزارة العمل أن التقديم متاح من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بالمحافظة، أو عبر الأرقام ووسائل التواصل الموضحة في الإعلان الرسمي، داعية الشباب الجادين إلى سرعة التقدم والاستفادة من هذه الفرص.

وشددت الوزارة على استمرارها في توسيع قاعدة التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.