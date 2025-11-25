قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية خلال إدلائه بصوته: المشاركة تسهم في استقرار الوطن
شاهد.. إقبال كثيف من الناخبين على لجان مدرسة الطيار محمد جمال بالمنيل
والأطفال يشاركون الفرحة.. توافد الناخبون على اللجان الانتخابية بحي الأسمرات
منال عوض: تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة والتصدي الفوري لأى تعديات بالإسكندرية
محافظات

مدير تعليم مطروح تشيد بنجاح أحد طلاب المدرسة النووية فى وضع رؤية تمكين طلاب المدارس إلكترونيا

مدير تعليم مطروح خلال لقاء وفد المدرسة النووية
مدير تعليم مطروح خلال لقاء وفد المدرسة النووية
ايمن محمود

 ألتقت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وفد المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بقيادة المهندس أحمد فتحي مدير المدرسة.

 جاءت زيارة وفد المدرسة النووية في اطار الجولة الخاصة بمتابعة مبادرة الكود الوطني المصري – Egypt One Code حيث قام الطالب عبدالله محمود بكر بالفرقة الخامسة بعرض رؤيته الخاصة بسبل وكيفية تمكين طلاب المدارس إلكترونيا وفتح مسار جديد لتطوير مهاراتهم في التحول الرقمي وبناء حلول تخدم المجتمع.

وأعرب الطالب عبد الله  عن شكره لوكيل الوزارة لحرصها على تشجيعه والشد من أزره وإعطائه دافعا معنويا وحافزا إيجابيا لتقديم رؤيته علي الوجه الأمثل والمساهمة في نجاح المبادرة الالكترونية.

ورحبت نادية فتحى بوفد المدرسة النووية مؤكدة أن تعليم مطروح حريص على تشجيع النماذج الطلابية المضيئة في التفوق العلمي والتميز التعليمي مؤكدة للطالب المتفوق ضرورة المحافظة على تفوقه وجده واجتهاده لأنه يعد مثلا مشرفا يُحتذى به الطلاب في الحرص على طلب العلم.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم فعاليات التقييم المركزي لمسابقة مناهضة التدخين علي مستوي المديرية للمرحلة الثانوية والتي تتم تحت إشراف الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الاجتماعية وجاء ذلك بحضور الأستاذ محمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية والأستاذة لطيفة طرمان الموجه العام.

وأجرت وكيل الوزارة حوارا نقاشيا مع طالبات مدرسة طه ساطور الثانوية بنات والتي حققت المركز الأول علي مستوي المحافظة في المسابقة حول أضرار التدخين وسبل مناهضته من خلال التوعية بكافة الأضرار التي يسببها موجهة الطلاب المشاركين في المسابقة بضرورة توعية زملائهم كذلك وجهت توجيه التربية الاجتماعية بتنظيم زيارات لهؤلاء الطالبات لبعض المدارس الإعدادية والثانوية لتبصير طلاب تلك المدارس بسبل مواجهة تلك الظاهرة والابتعاد عنها نهائيا وعدم الانسياق وراء أصدقاء السوء.

وأكدت مدير المديرية أن تعليم مطروح يهدف إلى تعظيم الاستفادة من كافة الأنشطة بهدف صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم والارتقاء بمهاراتهم من أجل إعداد جيل يمتلك الوعي الاجتماعي والقدرة المعرفية التي تمكنه من مواكبة التطورات المعرفية والمعلوماتية الهائلة في الوقت المعاصر .

مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح الطاقة النووية

الدكتورة عايدة عطية
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
