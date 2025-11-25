196 فرصة عمل لمعلمات بالحصة فى الوادى الجديد.. اعرف التفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن توفير فرص عمل لمعلمات بنظام الحصة على صندوق المحافظة لتخصص رياض الاطفال للعمل بالإدارات التعليمية ( باريس - بلاط - الفرافرة ) بإجمالى 196 معلمة بالإدارات الثلاث.

وتضمنت الشروط العامة للإعلان :

- أن تكون حاصلة على مؤهل عال تربوي تخصص رياض اطفال،

التقدم بالإدارة التعليمية محل اقامة المتقدمة ارتباطا بالموقع الجغرافي بالإدارات المعلن عنها طبقا للكتاب الدوري 26.

- ألا تكون المتقدمة لشغل الوظيفة محالة إلى المحكمة الجنائية.

- تتم المفاضلة بين المتقدمات طبقا للمادة ( 4 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاتها كل ادارة على حدة .

- ان تكون المتقدمة ادت الخدمة العامة .

المستندات المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة :

- طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم / مدير مديرية التربية والتعليم.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي و (2) صورة ضوئية.

- شهادة ميلاد مميكنة ( اصل ) و ( 2 ) صورة ضوئية .

- صحيفة الاحوال الجنائية .

- شهادة تأدية الخدمة العامة

- ( 3 ) صورة شخصية حديثة

- ( 2 ) صورة بطاقة الرقم القومي

- (2) صورة بطاقة ( الزوج ان وجد ) + رقم التليفون .

- اقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين او التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

على راغبي التقدم لشغل الوظيفة :

التقدم بطلب باليد باسم مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد مرفق به المستندات المطلوبة للوظيفة ، وتقدم

الطلبات شخصيا ويدويا بالإدارات التعليمية التابع والتي بها عجز بإدارات التنسيق المختصة خلال 10 ايام من تاريخ نشر الإعلان و لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذه المدة أو ترد عن طريق البريد.