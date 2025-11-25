قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

196 فرصة عمل لمعلمات بالحصة فى الوادى الجديد.. اعرف التفاصيل

ارشيفيه
ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن توفير فرص عمل لمعلمات بنظام الحصة على صندوق المحافظة لتخصص رياض الاطفال للعمل بالإدارات التعليمية ( باريس - بلاط - الفرافرة ) بإجمالى 196 معلمة بالإدارات الثلاث.

وتضمنت الشروط العامة للإعلان :
- أن تكون حاصلة على مؤهل عال تربوي تخصص رياض اطفال،
التقدم بالإدارة التعليمية محل اقامة المتقدمة ارتباطا بالموقع الجغرافي بالإدارات المعلن عنها طبقا للكتاب الدوري 26.

-  ألا تكون المتقدمة لشغل الوظيفة محالة إلى المحكمة الجنائية.

- تتم المفاضلة بين المتقدمات طبقا للمادة ( 4 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاتها كل ادارة على حدة .

-  ان تكون المتقدمة ادت الخدمة العامة .

المستندات المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة :

- طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم / مدير مديرية التربية والتعليم.
- أصل شهادة المؤهل الدراسي و (2) صورة ضوئية.
- شهادة ميلاد مميكنة ( اصل ) و  ( 2 ) صورة ضوئية .
- صحيفة الاحوال الجنائية .
- شهادة تأدية الخدمة العامة
- ( 3 ) صورة شخصية حديثة
- ( 2 ) صورة بطاقة الرقم القومي
-  (2) صورة بطاقة ( الزوج ان وجد ) + رقم التليفون .
- اقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين او التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

على راغبي التقدم لشغل الوظيفة :
التقدم بطلب باليد باسم مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد مرفق به المستندات المطلوبة للوظيفة ، وتقدم
الطلبات شخصيا ويدويا بالإدارات التعليمية التابع والتي بها عجز بإدارات التنسيق المختصة خلال 10 ايام من تاريخ نشر الإعلان و لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذه المدة أو ترد عن طريق البريد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

قبل غلق الصناديق.. محافظ الغربية يواصل تفقد لجان المحلة

ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تحتفى باليوم العالمى للطفل بعروض فنية مبهجة

ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تحتفى باليوم العالمى للطفل بعروض فنية مبهجة

هنو و أبو النصر يزوران قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر بقرية بني مر

يخدم 22 قرية .. هنو و أبو النصر يزوران قصر ثقافة ناصر ببني مر | صور

بالصور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد