السوداني يؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات مع الأمم المتحدة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص الحكومة على تطوير العلاقات مع الأمم المتحدة، خاصة مع إنهاء عمل بعثة يونامي في العراق، والاستمرار بمتابعة التعاون في إطار البرامج المشتركة مع الأمم المتحدة.



وقال بيان لمكتبه الإعلامي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم /الثلاثاء/ إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق محمد الحسان، حيث تم استعراض مجمل ملفات التعاون بين العراق وبرامج المنظمة الدولية العاملة في العراق، بمختلف المجالات التنموية.



وأشار السوداني إلى استمرار الحوارات الإيجابية بين القوى الوطنية الفائزة بالانتخابات، من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية وفق نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، في ضوء العمل الوطني الإيجابي ومرجعية القانون والدستور.

