تحمل نحو 1800 سائح.. 9 رحلات دولية تصل مطار مرسى علم اليوم

يواصل مطار مرسى علم الدولي ، نشاطه السياحي المتصاعد، حيث يستقبل اليوم الأربعاء 9 رحلات طيران دولية قادمة في أغلبها من المطارات الأوروبية، وعلى متنها ما يقرب من 1800 سائح من جنسيات متعددة، في مؤشر جديد على انتعاش الحركة السياحية بالبحر الأحمر.

ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات

وتأتي هذه الرحلات ضمن جدول أسبوعي يشمل 141 رحلة دولية مخطط وصولها إلى المطار خلال الأسبوع الجاري الممتد من السبت وحتى الجمعة، ما يعزز من ارتفاع نسب الإشغال بالمنتجعات السياحية في مدينة مرسى علم، التي تشهد إقبالًا ملحوظًا خلال هذه الفترة.

وتبذل سلطات المطار جهودًا مكثفة لضمان إنهاء إجراءات وصول السياح بسهولة وسرعة، مع الالتزام التام بوسائل التأمين والتدابير الوقائية المتعارف عليها، قبل انتقالهم إلى مقار إقامتهم للاستمتاع بشواطئ مرسى علم ومعالمها الطبيعية.

تدفق سياحي من وجهات أوروبية متعددة

وبحسب بيانات التشغيل الجوي، فإن الرحلات القادمة اليوم تشمل 3 رحلات من ألمانيا، رحلتين من إيطاليا، رحلة من التشيك، رحلة تركية، أخرى داخلية من المطارات المصرية، بالإضافة إلى رحلة من لوكسمبورج.

وتوضح مؤشرات الحركة الأسبوعية أن مطار مرسى علم يستقبل رحلات من 12 دولة مختلفة، أبرزها بولندا، ألمانيا، التشيك، هولندا، بلجيكا، وإيطاليا، بما يعكس استمرار جاذبية المدينة كمقصد رئيسي للسياحة الشاطئية والأنشطة البحرية على سواحل البحر الأحمر.