ضبط المتهمين بالتعدي على عامل بدمياط



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص وشقيقه بالتهجم على مسكنه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، والزعم بتواطؤ الأجهزة الأمنية بدمياط مع المشكو فى حقهما.

بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من إحدى المستشفيات باستقبال عامل، مصاب بجروح قطعية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط.

وبسؤاله، اتهم عاملين، مقيمين بدائرة القسم، بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسكين كانت بحوزة أحد المشكو فى حقهما، لحدوث مشاجرة لخلافات مالية بينهم.

أمكن ضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه فى إطار من الشرعية والقانون، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت حبس المتهمين احتياطياً.