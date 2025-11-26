قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرهان: السلام في السودان مرهون بتفكيك قوات الدعم السريع
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
حوادث

إنقاذ 15 حدثا.. سقوط عصابة تستغل الصغار فى التسول بالجيزة

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 4 رجال، و6 سيدات – لـ 5 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وضبط بصحبتهم 15 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

