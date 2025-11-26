النائب طارق رضوان يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء ، كاسيا أولونجرين، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر اللجنة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض الجانبان التقدم المحقق في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأعوام الخمسة الماضية، والاستعداد لإطلاق مرحلتها الثانية التي تشمل تطوير التشريعات وبرامج تأهيل الكوادر الحكومية.

كما تناول اللقاء أبرز التحديات الإقليمية التي تؤثر على الأمن القومي، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا والسودان وتداعيات الحرب على غزة.

وناقش اللقاء عدداً من الملفات التشريعية قيد الدراسة داخل البرلمان، منها قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم اللاجئين، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب جهود الدولة في إعادة دمج المفرج عنهم.

كما جرى بحث التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب على الإرهاب، وبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.

وأكد النائب طارق رضوان نجاح مصر في وقف الهجرة غير الشرعية منذ عام ٢٠١٦، موضحاً أن مصر تستضيف نحو ١٠ ملايين لاجئ ومقيم يحصلون على الخدمات نفسها المتاحة للمواطنين.