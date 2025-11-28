توقعات بارتفاع أسعار الذهب الجمعة مع مكاسب عالمية

تزايدت التوقعات داخل السوق المصرية بارتفاع أسعار الذهب الجمعة، بعد مكاسب سجلتها الأوقية عالميًا خلال التعاملات الآسيوية، مما يعزز فرص استمرار الصعود المحلي.

وأوضح خبراء أن ارتفاع الدولار عالميًا لم يؤثر على الطلب، بل عزز من حركة الشراء كملاذ آمن للمستثمرين قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار التجار إلى أن عيار 24 سيستفيد أكثر من أي زيادة محتملة، بينما يبقى عيار 21 متحفظًا نسبيًا مع ثبات نسبي في حجم التداولات.

وأضاف الخبراء أن السوق المصري سيترقب حركة الأوقية مساء اليوم ، لتحديد كيفية تسعير الذهب محليًا صباح الجمعة.

ويتوقع الخبراء أن يواصل المستثمرون متابعة الأسعار عن كثب قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء خلال اليوم التالي.

أسعار الذهب اليوم الجمعه

جرام عيار 24: 6375 جنيه

جرام عيار 21: 5580 جنيه

جرام عيار 18: 4785 جنيه

الجنيه الذهب: 44640 جنيه

الأوقية: 4158.3 دولار