تحسن طفيف في تداول الدولار يدعم استقرار الأسعار

شهدت تداولات الدولار في البنوك اليوم تحسنًا طفيفًا في السيولة، ما ساعد على تثبيت مستويات الأسعار داخل البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء.

وأكد مصرفيون أن السوق يستفيد خلال هذه الفترة من استقرار التدفقات النقدية وانتظام حركة التحويلات الخارجية.

وأوضحوا أن السعر تحرك داخل بعض البنوك ضمن هامش بسيط للغاية، لكنه ظل ثابتًا في أغلب المؤسسات المصرفية.

وأشاروا إلى أن حالة الهدوء في الطلب من الشركات ساهمت في منع أي زيادات مفاجئة خلال اليوم.

وتوقع الخبراء أن تستمر الأسعار على هذا النهج حتى نهاية الأسبوع.

أسعار الدولار في 10 بنوك:

البنك الأهلي المصري: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك مصر: شراء 49.35 – بيع 49.45

البنك التجاري الدولي: شراء 49.40 – بيع 49.50

بنك الإسكندرية: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك القاهرة: شراء 49.35 – بيع 49.45

المصرف المتحد: شراء 49.40 – بيع 49.50

بنك قناة السويس: شراء 49.35 – بيع 49.45

بنك الإسكان والتعمير: شراء 49.38 – بيع 49.48

البنك العربي الأفريقي: شراء 49.37 – بيع 49.47

بنك أبوظبي التجاري: شراء 49.40 – بيع 49.50