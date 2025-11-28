قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا.. تبادل إطلاق نار وقصف مدفعي خلال عملية إسرائيلية في ريف دمشق
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2025
ما أثر الزواج على الذمة المالية للزوجة؟.. الإفتاء توضح
الزمالك يحيل مهدي سليمان للتحقيق بعد غيابه عن التدريبات
المقارنة بين الكرة المصرية والمغربية.. هاني أبوريدة يضع أسس الإصلاح
مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لمدة أسبوع آخر حتى 4 ديسمبر
ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟.. الإفتاء تجيب
مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة
ترامب: الحارس المصاب في واشنطن يصارع من أجل حياته
توقيع بروتوكول طرح حق انتفاع وإدارة مرفق النقل الداخلي بالغربية
أقدم من أهرامات الجيزة| هرم يوناجوني في اليابان يكشف أسرار حضارة مجهولة تحت البحر
من الهجمات الواسعة إلى التجسس الشخصي.. إيران تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين
اقتصاد

تحسن طفيف في تداول الدولار يدعم استقرار الأسعار

ولاء عبد الكريم

شهدت تداولات الدولار في البنوك اليوم تحسنًا طفيفًا في السيولة، ما ساعد على تثبيت مستويات الأسعار داخل البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء.

وأكد مصرفيون أن السوق يستفيد خلال هذه الفترة من استقرار التدفقات النقدية وانتظام حركة التحويلات الخارجية.

وأوضحوا أن السعر تحرك داخل بعض البنوك ضمن هامش بسيط للغاية، لكنه ظل ثابتًا في أغلب المؤسسات المصرفية.

وأشاروا إلى أن حالة الهدوء في الطلب من الشركات ساهمت في منع أي زيادات مفاجئة خلال اليوم.

وتوقع الخبراء أن تستمر الأسعار على هذا النهج حتى نهاية الأسبوع.

أسعار الدولار في 10 بنوك:

البنك الأهلي المصري: شراء 49.35 – بيع 49.45
بنك مصر: شراء 49.35 – بيع 49.45
البنك التجاري الدولي: شراء 49.40 – بيع 49.50
بنك الإسكندرية: شراء 49.35 – بيع 49.45
بنك القاهرة: شراء 49.35 – بيع 49.45
المصرف المتحد: شراء 49.40 – بيع 49.50
بنك قناة السويس: شراء 49.35 – بيع 49.45
بنك الإسكان والتعمير: شراء 49.38 – بيع 49.48
البنك العربي الأفريقي: شراء 49.37 – بيع 49.47
بنك أبوظبي التجاري: شراء 49.40 – بيع 49.50

