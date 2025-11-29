قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يطلق النار بكثافة على عدة مناطق بمدينة خان يونس
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025
لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات
دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون.. ردده وسترى العجب
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 29-11-2025
أخبار التوك شو | عودة المتسابق عبدالله لدولة التلاوة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. حياة سكان غزة مهددة بسبب الألغام
الكرتونة تكسر حاجز الـ 130جنيها .. تراجع أسعار البيض اليوم السبت
عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط
محمد الأتربي: الدول العربية تحتاج رؤية مستقبلية وإصلاحات لتعزيز نمو الاقتصاد
طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية تحلق في ريف القنيطرة وبيت جن
22 شركة يونانية تبحث الفرص الاستثمارية فى مصر.. قريبا
بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها الجنوبية.. لهذا السبب
محافظات

سحر السماء في حضن الحضارة 63 بالون يحلق فوق الأقصر

البالون الطائر بالاقصر
البالون الطائر بالاقصر
شمس يونس

انطلقت صباح اليوم السبت 63 رحلة بالون طائر في سماء مدينة الاقصر حاملة على متنها 1700 سائح من مختلف الجنسيات في مشهد سياحي يخطف الانظار ويرسخ مكانة المدينة كاحد اهم مواقع السياحة العالمية حيث تحلق البالونات يوميا مع لحظات الفجر الاولى فوق المعابد والجبال والمواقع الاثرية بالبر الغربي وسط طبيعة خلابة واجواء منظمة تضمن الامان الكامل لكل المشاركين .

واوضح خالد سليمان مدير العلاقات العامة باحدى شركات البالون ان الارتفاع الملحوظ في عدد الرحلات يعكس ثقة السائحين في تجربة البالون وسحر الاقصر الفريد مشيرا الى ان سماء الاقصر تبعث رسالة مستمرة للعالم بانها مدينة مفتوحة تستقبل الجميع وترحب بكل زائر 

واضاف ان رحلة البالون دائما تكون مليئة بالابهار حيث يقف السائح مندهشا امام جمال المشهد من لحظة صعود البالون وحتى شروق الشمس فوق الجبال مؤكدا ان الصور التي يلتقطها الزائرون ليست مجرد ذكريات بل لحظات يشعرون خلالها انهم فعلا في حضن التاريخ

وتنطلق رحلات البالون في الاقصر يوميا بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني وهيئات السلامة الجوية مع متابعة دقيقة لحالة الطقس وحرص كبير على توفير اعلى درجات الامان والراحة للسائحين منذ بداية الرحلة وحتى عودتهم حاملين تجارب لا تنسى

