سحر السماء في حضن الحضارة 63 بالون يحلق فوق الأقصر

انطلقت صباح اليوم السبت 63 رحلة بالون طائر في سماء مدينة الاقصر حاملة على متنها 1700 سائح من مختلف الجنسيات في مشهد سياحي يخطف الانظار ويرسخ مكانة المدينة كاحد اهم مواقع السياحة العالمية حيث تحلق البالونات يوميا مع لحظات الفجر الاولى فوق المعابد والجبال والمواقع الاثرية بالبر الغربي وسط طبيعة خلابة واجواء منظمة تضمن الامان الكامل لكل المشاركين .

واوضح خالد سليمان مدير العلاقات العامة باحدى شركات البالون ان الارتفاع الملحوظ في عدد الرحلات يعكس ثقة السائحين في تجربة البالون وسحر الاقصر الفريد مشيرا الى ان سماء الاقصر تبعث رسالة مستمرة للعالم بانها مدينة مفتوحة تستقبل الجميع وترحب بكل زائر

واضاف ان رحلة البالون دائما تكون مليئة بالابهار حيث يقف السائح مندهشا امام جمال المشهد من لحظة صعود البالون وحتى شروق الشمس فوق الجبال مؤكدا ان الصور التي يلتقطها الزائرون ليست مجرد ذكريات بل لحظات يشعرون خلالها انهم فعلا في حضن التاريخ

وتنطلق رحلات البالون في الاقصر يوميا بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني وهيئات السلامة الجوية مع متابعة دقيقة لحالة الطقس وحرص كبير على توفير اعلى درجات الامان والراحة للسائحين منذ بداية الرحلة وحتى عودتهم حاملين تجارب لا تنسى