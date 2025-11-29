ميناء الإسكندرية يستقبل وفدا سنغافوريا لبحث التعاون في النقل البحري

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفدًا سنغافوريًا برئاسة مدير قطاع جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة التجارة والصناعة السنغافورية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مصر وجمهورية سنغافورة في مجالات النقل البحري والموانئ.

وخلال الزيارة، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجالات تشغيل الموانئ، التبادل التجاري، والمشروعات الاستثمارية اللوجستية، انطلاقًا من النتائج الإيجابية للقاء المشترك الذي جمع بين قيادات البلدين مؤخرًا.

أبدى الوفد السنغافوري إعجابه بالرؤية الاستراتيجية لتطوير ميناء الإسكندرية، مقدرًا ما شهده الميناء من تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية على الأصعدة اللوجستية والتشغيلية والاستثمارية.

وفي هذا السياق، قدمت الهيئة عرضًا تقديميًا يسلط الضوء على المشروعات الاستثمارية والتوسعية التي أُقيمت ضمن خطة تطوير الميناء، بالإضافة إلى جهود الربط بين الموانئ البحرية والبرية والنقل متعدد الوسائط، تحقيقًا للتكامل مع شبكة النقل الوطنية.

واشتملت زيارة الوفد على جولة ضمت متحف الميناء، الأرصفة البحرية، وكذلك محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، حيث اطلع الوفد على تطور البنية التحتية بالميناء ، والمعايير التشغيلية المتبعة، في إطار الإطلاع على آليات العمل والتشغيل عن قرب.

أكد الجانبان في ختام الزيارة على أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وعلى استعدادهم لتفعيل التعاون في مجالات النقل البحري بالميناء و المشروعات الاستثمارية، حيث تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تحقيق شراكة استراتيجية في ضوء الفرص الواعدة والتطلعات المستقبلية.