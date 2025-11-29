تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن سبب وفاة طالبة الشروق وتحديد الإصابات

قررت نيابة الشروق، تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن سبب وفاة طفلة الشروق وتحديد الإصابات التي لحقت بالمجني عليها نتيجة حادث دهس في منطقة الشروق.

كما طلب النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على وجود شبهة جنائية أو وجود خلافات سابقة بين المتهمة والمجني عليها من عدمه، بينما قررت النيابة حبس المتهمة بدهس الطالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها لحين ورود التحريات التكميلية لمباحث قسم شرطة الشروق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على سيدة دهست طالبة في منطقة الشروق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق بالشروق.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام سيدة تقود سيارة بطالبة أثناء سيرها بالشارع ووفاة الطالبة في الحال وتم نقل الجثمان لثلاجة المستشفى والتحفظ على السيدة في قسم الشرطة.

وتبين من التحريات أن الحادث مروري وليس بين المتهمة والمجني عليها خلافات وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.