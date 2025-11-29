قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي
حبس قمر الوكالة 6 أشهر بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
ريلمي تعود إلى الساحة بقوة.. تسريب يكشف مواصفات Realme Pad 3
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
حوادث

تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن سبب وفاة طالبة الشروق وتحديد الإصابات

الطفلة
الطفلة
رامي المهدي

قررت نيابة الشروق، تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن سبب وفاة طفلة الشروق وتحديد الإصابات التي لحقت بالمجني عليها نتيجة حادث دهس في منطقة الشروق.

كما طلب النيابة،  تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على وجود شبهة جنائية أو وجود خلافات سابقة بين المتهمة والمجني عليها من عدمه، بينما قررت النيابة حبس المتهمة بدهس الطالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها لحين ورود التحريات التكميلية لمباحث قسم شرطة الشروق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على سيدة دهست طالبة في منطقة الشروق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق بالشروق.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام سيدة تقود سيارة بطالبة أثناء سيرها بالشارع ووفاة الطالبة في الحال وتم نقل الجثمان لثلاجة المستشفى والتحفظ على السيدة في قسم الشرطة.

وتبين من التحريات أن الحادث مروري وليس بين المتهمة والمجني عليها خلافات وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

نيابة الشروق الشروق وفاة طفلة طفلة الشروق

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

