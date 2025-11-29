تقارير: دمشق ترحب بالاستثمار الدنماركي .. ومباحثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية

أكد خليل هملو، مراسل «القاهرة الإخبارية» من سوريا، أن المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل قليل بين وزير الخارجية السوري ونظيره الدنماركي ركّز على جملة من القضايا السياسية والأمنية، وفي مقدمتها إدانة القصف الإسرائيلي الذي استهدف أمس بلدة بيت جن في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.

تهديدًا واضحًا للسلم والأمن الدوليين

أوضح «هملو»، خلال رسالة على الهواء، أن الوزير الشيباني أشار إلى أن سوريا ما تزال ملتزمة بالاتفاقيات الأمنية الموقعة مع إسرائيل، ودعا الجامعة العربية والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية إلى الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في الجنوب السوري، مشيرًا إلى أن الوزير الدنماركي أعلن خلال المؤتمر أنه سيتوجه مباشرة من دمشق إلى إسرائيل لحثها على وقف الاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الهجمات يشكل تهديدًا واضحًا للسلم والأمن الدوليين.

ملف الجالية السورية في الدنمارك

وشدد على أن المؤتمر تناول أيضًا ملف الجالية السورية في الدنمارك، حيث كشف الوزير الشيباني أن عدد السوريين هناك يبلغ نحو 35 ألفًا، مؤكدًا أن دمشق تدعم العودة الطوعية، وأن سوريا منفتحة وترحّب بجميع أبنائها دون أي تمييز.

وتابع: «الوزير السوري رحّب بالشركات الدنماركية ذات الخبرات الواسعة في مجالات الطاقات المتجددة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأن سوريا بلد واعد للاستثمار».

