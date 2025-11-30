الفنان محمد ثروت: المخدرات حرب ليس بها رحمة ومخطط لقتل شعب بأكمله

عبر الفنان محمد ثروت، عن سعادتة بالمشاركة في ميلاد المركز 11 لمراكز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بإحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية، موجهاً الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي الاهتمام بمثل هذه المشروعات.

وأوضح أن المخدرات تستخدم في ضياع الشباب وتعتبر حرب لا توجد بها رحمة لأنها مخطط لقتل شعبة بأكمله وأن ما يقوم به صندوق مكافحة الادمان فى نشر التوعية وعلاج مرضى الإدمان يعد نقلة نوعية.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومدحت وهبه المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.