متحف أخناتون ينظم جلسة نقاشية عن اليوم الدولي للتسامح

نظم متحف أخناتون عبر قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف، جلسة حوارية نقاشية حول اليوم الدولي للتسامح، وذلك في إطار حرص متحف أخناتون على تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الوعي الأثري والثقافي.

أوضحت إدارة متحف أخناتون، أن هناك العديد من الفعاليات ننظمها على مدار العام، تتوع في عرضها ولكنها تتجه نحو الوعي الاثري والثقافي.


يذكر أن متحف اخناتون مقام على مساحة 25 فدانا شرق النيل بمنطقة أبو فليو بمدينة المنيا ، وتم تصميم المتحف على شكل هرمى يتكون من 5 طوابق يتضمن قاعات عرض ومدرسة للترميم ، ومنطقة للعروض المفتوحة ومبنى إداري ومعرض لبيع الكتب والهدايا ، إضافة إلى مرسى سياحي لاستقبال السفن ومتحف مكشوف.

وحكم إخناتون البلاد ما يناهز الـ17 عاما، ويرجح أنه في العام 12 من عهده إرتقت نفرتيتي لتحكم البلاد إلي جانبه,وربما شارك في الحكم ملك أخر هو سمنخ-كا-رع، ثم ورث العرش بعد ذلك ولم تزد مدة حكمه عن عام ونصف، تلاه علي العرش حوالي عام 1336ق.م الأمير الصغير توت عنخ أتون الذي قام في العام الثاني من حكمه بإعادة إفتتاح معابد أمون رع وغير إسمه إلي توت عنخ أمون، ليظهر إحترامه وتأكيد عودته لعبادة هذا الإله.

