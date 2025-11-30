نقابة الصيادلة: مصر تعتبر أكبر دولة بالعالم تمتلك أدوية

أكد الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن جميع الأدوية متوفرة في الأسواق، وأن ما يخص نقص أدوية السكر، فهناك 7 شركات تنتج نفس النوع لكن الكثير من المواطنين يرتبط بـ اسم العلامة التجارية للدواء، وليس المادة الفعالة.

وأضاف رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مصر تعتبر أكبر دولة في العالم تمتلك أدوية، وأن الدواء الواحد في مصر تنتجه 14 شركة، منها المستورد والمحلي، وقطاع الأعمال.

ولفت إلى أن المريض المصري يرتبط باسم محدد وشكل معين للدواء، وأن هذا الأمر لا يتم في دول العالم، لأن الطبيب في الدول الأوروبية يكتب الاسم العلمي، وبعد ذلك يذهب لـ الصيدلية، والصيدلي يوفر المطلوب.

وأشار إلى أن الأدوية متوفرة، وأن الدواء يأخذ مراحل كثيرة من أجل أن يتم عرضه في الصيدالية، ويتم تسجيله بهيئة الدواء، ولذلك نطالب المواطنين بعدم الارتباط بنوع وشكل لدواء لآن منه المثيل والبديل، فالمثيل يكون مشابه في كل شئ ونفس المادة الفعالة والتركيبة، والبديل يكون بمادة فعالة مختلفة لكن يؤدي نفس الغرض.