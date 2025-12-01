قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استعدادًا لنوة قاسم .. رفع درجة الاستعداد القصوى بصرف الإسكندرية

انتشار سيارات صرف الإسكندرية
انتشار سيارات صرف الإسكندرية
أحمد بسيوني

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة المهندس سامي قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، وذلك استعدادًا لموجة الأمطار المتوقعة اعتبارًا من صباح يوم الاثنين، وذلك في إطار خطة المحافظة للتعامل السريع مع التقلبات الجوية وحماية المواطنين والمرافق العامة، واستعدادًا لنوة قاسم.

وأكدت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم تكثيف انتشار السيارات والبدالات منذ الساعة السابعة صباحًا في مختلف أحياء المدينة، مع وقف الإجازات للعاملين وبدل الراحة لضمان جاهزية كاملة للتعامل مع أي تجمعات مياه محتملة.

وأضاف البيان أن فرق العمل تواصل تنفيذ أعمال تطهير الشنايش والمطابق وخفض منسوب البيارات بشكل مستمر، مع متابعة دقيقة لمناسيب الصرف على مدار الساعة، لضمان عدم تأثر الشوارع أو المحاور الحيوية خلال فترة سقوط الأمطار.

وشددت شركة الصرف الصحي على استعداد فرق الطوارئ وانتشارها الميداني الدائم طوال ساعات اليوم، مع تواجد القيادات التنفيذية في مواقع العمل لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تطرأ والاستجابة لبلاغات المواطنين.

ودعت الشركة سكان الإسكندرية إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجمعات مياه أو أعطال عبر رقم الطوارئ 175، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية حتى انتهاء موجة عدم الاستقرار الجوي و يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لمواجهة النوات الشتوية، وبما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين والمنشآت.

