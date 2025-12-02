قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: الوضع في الضفة الغربية لا يقل أهمية عن غزة.. ونرفض تقسيم السودان
وزير الخارجية: مصر سوق آمن للاستثمارات الألمانية ومدخل للسلع إلى أفريقيا
وزير الخارجية من برلين: دعم الدولة الفلسطينية واستقرار المنطقة ضرورة دولية
وزير الخارجية الألماني: نصف مليون طالب مصري يتعلمون اللغة الألمانية
وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأنبا مرقس يترأس يوم الخادم الأمين بالإيبارشية

الأنبا مرقس وليم
الأنبا مرقس وليم
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، يوم الخادم الأمين، الذي نظمه مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بمدينة القوصية.

وشارك في اللقاء نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وخدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشيّة، حيث أشرف على تنظيم الاحتفال مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب عمانوئيل عادل.

رسالة الخادم 

وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى راعي الإيبارشيّة عظة الذبيحة الإلهية، شاكرًا نيافة الأنبا توماس، لحضوره، ثم تحدث الأنبا مرقس عن "أهمية خدمة التعليم المسيحي ورسالة الخادم في نقل وديعة الإيمان"، منطلقًا من النص الإنجيلي ( ٢ تيم ٢ / ١ - ١٠ )، متأملًا وصايا القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس "الجندي الصالح للمسيح يسوع".

واختتم الأب المطران بدعوة خدام وخادمات التعليم المسيحي إلى الاتحاد الدائم بالرب، حتى تكون الخدمة تعبيرًا حقيقيًا عن خبرة إيمان الخادم الأمين.

وعقب القداس الإلهي، استمع المشاركون إلى باقة من الترانيم الروحية، قدمها كورال أطفال كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بعزبة أبو جبل.

تضمن اليوم أيضًا محاضرة ألقاها الأنبا توماس حول "الخادم الأمين"، في ضوء خبرة إيمان إيليا النبي، انطلاقًا من التأمل في النص الكتابي ( ١ ملوك ١٩ )، مشيرًا إلى غنى الكتاب المقدس في الحديث عن نقل وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.

وأكد نيافة المطران العلاقة الوثيقة بين خدمة التعليم المسيحي، والحياة الروحية للخادم، داعيًا  إلى أهمية قراءة تاريخهم الروحي، وتأمل تدخلات الله في حياة كل منهم، حتى يتسنى لهم الاستمرار في رسالتهم بثبات، ومن ثم الحديث عن محبة الله الغامرة للخدام، والمخدومين. وفي نهاية اليوم، تم تكريم الخادم الأمين من مختلف كنائس الإيبارشيّة.

