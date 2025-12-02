الأنبا مرقس يترأس يوم الخادم الأمين بالإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، يوم الخادم الأمين، الذي نظمه مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بمدينة القوصية.

وشارك في اللقاء نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وخدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشيّة، حيث أشرف على تنظيم الاحتفال مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب عمانوئيل عادل.

رسالة الخادم

وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى راعي الإيبارشيّة عظة الذبيحة الإلهية، شاكرًا نيافة الأنبا توماس، لحضوره، ثم تحدث الأنبا مرقس عن "أهمية خدمة التعليم المسيحي ورسالة الخادم في نقل وديعة الإيمان"، منطلقًا من النص الإنجيلي ( ٢ تيم ٢ / ١ - ١٠ )، متأملًا وصايا القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس "الجندي الصالح للمسيح يسوع".

واختتم الأب المطران بدعوة خدام وخادمات التعليم المسيحي إلى الاتحاد الدائم بالرب، حتى تكون الخدمة تعبيرًا حقيقيًا عن خبرة إيمان الخادم الأمين.

وعقب القداس الإلهي، استمع المشاركون إلى باقة من الترانيم الروحية، قدمها كورال أطفال كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بعزبة أبو جبل.

تضمن اليوم أيضًا محاضرة ألقاها الأنبا توماس حول "الخادم الأمين"، في ضوء خبرة إيمان إيليا النبي، انطلاقًا من التأمل في النص الكتابي ( ١ ملوك ١٩ )، مشيرًا إلى غنى الكتاب المقدس في الحديث عن نقل وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.

وأكد نيافة المطران العلاقة الوثيقة بين خدمة التعليم المسيحي، والحياة الروحية للخادم، داعيًا إلى أهمية قراءة تاريخهم الروحي، وتأمل تدخلات الله في حياة كل منهم، حتى يتسنى لهم الاستمرار في رسالتهم بثبات، ومن ثم الحديث عن محبة الله الغامرة للخدام، والمخدومين. وفي نهاية اليوم، تم تكريم الخادم الأمين من مختلف كنائس الإيبارشيّة.