أخبار البلد

رسالة عاجلة من البيطريين لأعضائها بشأن انتخابات التجديد النصفي

الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، عن فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025.

ومن المقرر أن يستمر تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام متصلة، لينتهي يوم السبت 13 ديسمبر 2025، على أن يتم استقبال الطلبات الواردة بالبريد (التي أرسلت خلال الفترة القانونية السابق الإشارة إليها ) خلال الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، ويعقبها فتح باب الطعون والاعتراضات لمدة ثلاثة أيام (من 20 إلى 22 ديسمبر)، ثم تلقى التظلمات والتنازلات (من 23 إلى 25 ديسمبر)، وصولا إلى إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 عبر الصفحة الرسمية للنقابة، وقد حددت النقابة العامة يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026 موعدا لإجراء العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، وجهت النقابة العامة دعوة مفتوحة لكافة الأعضاء الراغبين في العمل العام والذين يمتلكون الرؤية والإرادة، للتقدم بأوراق ترشحهم، مؤكدة أن النقابة هي البيت المهنى لكل طبيب بيطري، وقوتها الحقيقية تكمن في مشاركة أبنائها المخلصين القادرين على العطاء، وخاصة الفئات الجادة التي تمتلك الرؤية والإرادة لخدمة زملائهم وإعلاء الصالح العام للمهنة.

ودعت النقابة الأطباء البيطريين أعضاء الجمعية العمومية إلى تحمل مسؤوليتهم في اختيار الأصلح عند التصويت، وذلك من خلال تقييم المرشحين في ضوء هذه المواصفات والمعايير؛ قائلة إن صوت كل زميل أمانة، وواجبنا جميعا أن نمنحه لمن هو أقدر على خدمة زملائه، وأحرص على المصلحة العامة، وأكثر التزاما بالنزاهة والعمل الجاد، حتى تفرز الانتخابات مجلسا يعبر بحق عن تطلعات الأطباء البيطريين ويدافع عن حقوقهم.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنها تشجع كل طبيب بيطرى مؤهل ومخلص على خوض تجربة الترشح، وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتحترم اختيارات الجمعية العمومية، وترى أن المشاركة الإيجابية – ترشحا أو تصويتا – هي الطريق الحقيقي لبناء نقابة قوية تعبر عن كل الأطباء البيطريين، وشددت على وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، واحترامها التام لخيارات الجمعية العمومية.

النقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن انتخابات التجديد النصفي انتخابات البيطريين الأطباء البيطريين نقابة الأطباء البيطريين بقنا محافظة قنا

