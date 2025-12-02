موعد النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

مع إعلان نتيجة المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب اليوم، يترقب المصريون موعد النتيجة النهائية لانتخابات البرلمان2025، والتي اقتربت من النهاية ، وذلك بعد إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية خلال الأيام المقبلة، وبعدها يتم الاعلان عن النتيجة النهائية في أواخر ديسمبر.

نتيجة انتخابات المرحلة الثانية

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الكشوف داخل اللجان العامة على مستوى المحافظات.

أكدت الهيئة أن النتائج المعتمدة سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للهيئة فقط، لضمان دقة البيانات ومنع تداول أي معلومات غير موثقة، مع إتاحة متابعة إجراءات الفرز لحظة بلحظة أمام وسائل الإعلام والجمهور.

نتيجة انتخابات مجلس النواب

المواعيد المتبقية في انتخابات المرحلة الثانية

- يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر

-يجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر

-إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر

النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب2025



أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن النتيجة النهائية الكاملة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل نتائج المرحلة الثانية وجولة الإعادة، تصدر يوم 25 ديسمبر 2025، وذلك وفق الجدول الزمني التالي:

مواعيد جولة الإعادة:

-تصويت المصريين بالخارج: 15 و16 ديسمبر 2025-تصويت الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025-إعلان نتائج جولة الإعادة: 25 ديسمبر 2025.

نتيجة انتخابات مجلس النواب2025

مواعيد الطعون على نتائج المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة أن الطعون على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية تُقدم خلال 48 ساعة من إعلان النتائج الرسمية، أي حتى 4 ديسمبر 2025.

وتبدأ المحكمة الإدارية العليا نظر هذه الطعون خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2025، على أن تصدر أحكامًا نهائية، «لا تقبل الطعن»، بما يضمن سلامة الإجراءات واستكمال العملية الانتخابية وفق الأطر القانونية.

موعد الطعون على نتيجة المرحلة الثانية أمام الإدارية العليا



ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات، تتلقى المحكمة الإدارية العليا، الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على ان تفصل المحكمة في هذه الطعون خلال مدة 10 أيام من يوم 5 وحتى يوم 14 ديسمبر.

النتيجة تحت إشراف قضائي كامل

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إعلان النتائج سيتم تحت إشراف قضائي كامل، مع وجود رقابة محلية ودولية، وتطبيق إجراءات صارمة لضمان حماية العملية الانتخابية من أي خروقات أو محاولات للتأثير على النتائج.

وشددت الهيئة على أن الدولة حريصة على تنفيذ العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة ومنضبطة تعكس ثقة المواطنين في المؤسسات المنظمة للعملية الديمقراطية.