قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
فوز وإعادة.. ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القاهرة
الوطنية للانتخابات تعلن الإعادة بـ مركز الحسينية بالشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب2025 النهائية
موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب2025 النهائية
رشا عوني

مع إعلان نتيجة المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب اليوم، يترقب المصريون موعد النتيجة النهائية لانتخابات البرلمان2025، والتي اقتربت من النهاية ، وذلك بعد إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية خلال الأيام المقبلة، وبعدها يتم الاعلان عن النتيجة النهائية في أواخر ديسمبر. 

 

نتيجة انتخابات المرحلة الثانية 

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الكشوف داخل اللجان العامة على مستوى المحافظات.

أكدت الهيئة أن النتائج المعتمدة سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي للهيئة فقط، لضمان دقة البيانات ومنع تداول أي معلومات غير موثقة، مع إتاحة متابعة إجراءات الفرز لحظة بلحظة أمام وسائل الإعلام والجمهور.

تعرف على موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب المصري
نتيجة انتخابات مجلس النواب

المواعيد المتبقية في انتخابات المرحلة الثانية

- يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر

-يجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر

-إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر

النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب2025


أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن النتيجة النهائية الكاملة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل نتائج المرحلة الثانية وجولة الإعادة، تصدر يوم 25 ديسمبر 2025، وذلك وفق الجدول الزمني التالي:

مواعيد جولة الإعادة:

-تصويت المصريين بالخارج: 15 و16 ديسمبر 2025-تصويت الداخل: 17 و18 ديسمبر 2025-إعلان نتائج جولة الإعادة: 25 ديسمبر 2025.

موعد إعلان قوائم المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 - الأسبوع
نتيجة انتخابات مجلس النواب2025

مواعيد الطعون على نتائج المرحلة الثانية

أعلنت الهيئة أن الطعون على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية تُقدم خلال 48 ساعة من إعلان النتائج الرسمية، أي حتى 4 ديسمبر 2025.

وتبدأ المحكمة الإدارية العليا نظر هذه الطعون خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2025، على أن تصدر أحكامًا نهائية، «لا تقبل الطعن»، بما يضمن سلامة الإجراءات واستكمال العملية الانتخابية وفق الأطر القانونية.

موعد الطعون على نتيجة المرحلة الثانية أمام الإدارية العليا
 

ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات، تتلقى المحكمة الإدارية العليا، الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على ان تفصل المحكمة في هذه الطعون خلال مدة 10 أيام من يوم 5 وحتى يوم 14 ديسمبر.

النتيجة تحت إشراف قضائي كامل

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إعلان النتائج سيتم تحت إشراف قضائي كامل، مع وجود رقابة محلية ودولية، وتطبيق إجراءات صارمة لضمان حماية العملية الانتخابية من أي خروقات أو محاولات للتأثير على النتائج.

وشددت الهيئة على أن الدولة حريصة على تنفيذ العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة ومنضبطة تعكس ثقة المواطنين في المؤسسات المنظمة للعملية الديمقراطية.

نتيجة المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب نتيجة انتخابات المرحلة الثانية الهيئة الوطنية للانتخابات موعد النتيجة النهائية لانتخابات البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

تحديثات الآمان

هل هاتفك منها؟ سامسونج تحدث خارطة طريق طرح برامجها لشهر ديسمبر 2025

تحديث HyperOS

هل هاتفك منهم .. تحديث HyperOS 3 يصل أخيرًا إلى تلك الهواتف

مواصفات شاشة ViewSonic XG273F-2K-OLED

بمميزات مبهرة.. أفضل شاشة ألعاب 2K في الأسواق

بالصور

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد