قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة منتخب مصر والكويت | رسائل تحفيزية ونقد لاذع.. بشير التابعي يفجّر تصريحات قوية بعد التعادل
كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة
نتيجة منتخب مصر والكويت .. «عبدالجليل» يُهاجم الفراعنة: اللاعبون «مبطّلين كورة» والتعادل مُحبط
لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف
دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور
ساعات تفصل سوهاج عن انطلاق الانتخابات.. 550 مقرًا انتخابيًا لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب
123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر
خبيرة طاقة تحذّر: أكثر من شباك في أوضة واحدة يؤدي للانفصال أو تعدّد الزواج | فيديو
إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك
نتيجة منتخب مصر والكويت .. «شبانة»: الاستهتار وغياب الانضباط وراء التعادل
لن نتخذ جانبًا بين اليابان والصين.. رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بضرورة الاعتذار إلى كوريا الشمالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سبتمبر 2025 | شهر الهواتف النارية

الهواتف
الهواتف
احمد الشريف

يعرض تقرير فيديو “Top 10 Upcoming Phones in September 2025 (CONFIRMED)” خريطة شاملة لأهم الهواتف المؤكدة إطلاقها خلال شهر سبتمبر، من الفئة الرائدة حتى المتوسطة والاقتصادية، مع التركيز على المواصفات الأساسية والأسعار المتوقعة لكل جهاز. 

يضع التقرير سلسلة iPhone 17 في الواجهة، إلى جانب Galaxy S25 FE وهواتف موتورولا، أوبو، ريلمي وتيكو التي تستعد لاستغلال الزخم الشرائي في هذا الشهر المزدحم.​​

آيفون 17: نجم الإطلاقات العالمية

يوضح التقرير أن عائلة iPhone 17 ستكون محور الاهتمام عالميًا في سبتمبر، مع ترقب لإطلاق آيفون 17، 17 برو، 17 برو ماكس، وiPhone 17 Air في حدث آبل السنوي. تسلط القائمة الضوء على قفزة في التصميم والأداء والذكاء الاصطناعي، مع توقع أن تصبح هذه السلسلة “مرجع” باقي الهواتف التي ستطلق في الشهر نفسه من حيث المواصفات والسعر.​​

Galaxy S25 FE: تجربة فلاجشيب بسعر أقل

يصف التقرير هاتف Samsung Galaxy S25 FE بأنه “وصفة الفلاجشيب المخفّض” لعشاق سامسونج الذين يريدون أداء قويًا وسعرًا أقل من S25 Ultra. الهاتف متوقع أن يقدم شاشة AMOLED 120 هرتز، معالج Exynos 2400 أو شريحة مكافئة، وكاميرا ثلاثية وبطارية كبيرة، مع وعد بدعم برمجي طويل يصل إلى 7 سنوات من التحديثات.​​

هواتف أوبو وموتورولا: بطاريات ضخمة وتصميمات فاخرة

في شريحة الهواتف فوق المتوسطة، يسلط التقرير الضوء على سلسلة Oppo F31 (F31 وF31 Pro وF31 Pro+) ببطاريات تصل إلى 7000 مللي أمبير وسرعات شحن سريعة تصل إلى 80 واط، ما يجعلها خيارًا جذابًا لمستخدمي الألعاب والاستخدام الثقيل. كما يتوقف عند Motorola Razr 60 Swarovski / Brilliant Edition، وهو هاتف قابل للطي بتركيز واضح على التصميم الفاخر والمواد اللامعة لعشاق الهواتف “الاستعراضية”.​​

فئة المتوسطة والقيمة مقابل السعر: ريلمي وتيكو وسامسونج A وM

لا يكتفي التقرير بالفلاجشيب والأجهزة الفاخرة؛ إذ يستعرض أيضًا هواتف مثل Motorola Edge 60 Neo، Tecno Pova Slim 5G، وسلسلة Galaxy F17 وM17 5G الموجهة للفئة المتوسطة والاقتصادية.

تركز هذه الأجهزة تركز على شاشات 120 هرتز، بطاريات كبيرة، شحن سريع ودعم 5G بأسعار تنافسية، لتجذب المستخدمين الذين يريدون هاتفًا جديدًا في موسم الأعياد دون دفع سعر فلاجشيب كامل.​​

لماذا يعتبر سبتمبر 2025 شهرًا حاسمًا لسوق الهواتف؟

يرى التقرير أن تزامن إطلاق iPhone 17 مع Galaxy S25 FE وسلسلة من الهواتف المتوسطة والقابلة للطي يجعل سبتمبر 2025 واحدًا من أكثر الأشهر ازدحامًا منذ سنوات في سوق الهواتف.

يمنح هذا الزخم المستخدمين خيارات واسعة في كل فئة سعرية، لكنه يزيد من صعوبة اتخاذ قرار الشراء، ما يجعل متابعة هذه القوائم والتحليلات أداة مهمة لأي شخص يخطط لاقتناء هاتف جديد هذا العام.

iPhone 17 Galaxy S25 FE iPhone 17 Air

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

جانب من الفيديو المتداول

استدرج الفتيات مقابل مبالغ مالية وتحرش بهن في محيط الجامعة بسوهاج الجديدة.. القصة الكاملة

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

ترشيحاتنا

تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام

مصر تترأس مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط تحت شعار “الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”

مكتب شكاوى المرأة يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لشركاء ومراكز الدعم النفسي

القومى للمرأة ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث سبل التعاون المشترك

وزير الاتصالات

بروتوكول تعاون لدعم التحول الرقمي بهيئة الرقابة الصحية

بالصور

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد