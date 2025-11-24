قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مستخدم يشارك رحلته مع iPhone 17 ويكشف كيف غير تفكيره في عالم الهواتف الذكية

iPhone 17
iPhone 17

بعد تجربة استمرت شهرين مع هاتف iPhone 17 الأساسي، يروي أحد محرري PhoneArena كيف أعاد هذا الهاتف البسيط تشكيل نظرته لما يحتاجه الإنسان فعليًا في هاتفه.

كان الكاتب معجبًا سابقًا بالهواتف فائقة التقنية والمواصفات، لكنه اكتشف أن الأساسيات المتقنة كافية أحيانًا لإعادة ضبط تطلعات أي مستخدم.

يتحدث الكاتب عن بساطة التجربة، فالهاتف يقدم بطارية تكفي يومًا كاملًا، وكاميرا مزدوجة متوازنة، وأخيرًا شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز أسوة بالنسخ Pro. 

رغم أن البطارية ليست الأقوى وحاجته للشحن بحلول الساعة الرابعة مساءً في الاستخدام المكثف، إلا أنه اعتاد الأمر وتوقف عن القلق من الأرقام مع وجود بنك الطاقة والمنافذ السريعة.

أما الكاميرا، فبرغم افتقاد الهاتف للعدسات المتعددة أو الزووم الفائق، إلا أن التصوير اليومي والبورتريه، خصوصًا صور العائلة والأطفال، جاء أكثر واقعية وقوة، حيث قلّت نسبة الصور غير الصالحة أو الضبابية مقارنة بهواتف أندرويد المنافسة ذات الكاميرات العملاقة.

تجربة الشاشة والصوت

يشيد الكاتب بتجربة ProMotion التي غيرت نظرته تمامًا للشاشة، بعد أن كانت نقطة ضعف بارزة قبل إضافة الميزة.

كما يلفت إلى جودة الصوت الاستثنائية لهواتف آيفون التي تضاهي الأجهزة الأغلى من المنافسين وتجعل تجربة استخدام الهاتف غنية وممتعة.

تجربة iPhone 17 تعيد تعريف فكرة الهاتف الذكي، وتؤكد أن التركيز على الأساسيات والمتانة في الأداء أهم من جمع جميع الميزات الخارقة في جهاز واحد. الهاتف "العادي" يخلق مستخدمًا أكثر هدوءًا وواقعية بعيدًا عن سباق المواصفات والتقنيات الفائقة.

iPhone 17 هاتف iPhone 17 iPhone

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

فرق الرصد الميداني التابعة لائتلاف نزاهة

يوم مثالي.. ائتلاف نزاهة يشيد بأول أيام المرحلة الثانية من انتخابات النواب

مشاركة واسعة للسيدات في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

قومي المرأة: تقارير غرفة العمليات ترصد مشاركة واسعة للسيدات في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

حجز شقق مشروع ظلال 2025 وخطوات تحميل كراسة الشروط PDF

حجز شقق مشروع ظلال 2025 وخطوات تحميل كراسة الشروط PDF

بالصور

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد