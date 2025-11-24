مستخدم يشارك رحلته مع iPhone 17 ويكشف كيف غير تفكيره في عالم الهواتف الذكية

بعد تجربة استمرت شهرين مع هاتف iPhone 17 الأساسي، يروي أحد محرري PhoneArena كيف أعاد هذا الهاتف البسيط تشكيل نظرته لما يحتاجه الإنسان فعليًا في هاتفه.

كان الكاتب معجبًا سابقًا بالهواتف فائقة التقنية والمواصفات، لكنه اكتشف أن الأساسيات المتقنة كافية أحيانًا لإعادة ضبط تطلعات أي مستخدم.

يتحدث الكاتب عن بساطة التجربة، فالهاتف يقدم بطارية تكفي يومًا كاملًا، وكاميرا مزدوجة متوازنة، وأخيرًا شاشة ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز أسوة بالنسخ Pro.

رغم أن البطارية ليست الأقوى وحاجته للشحن بحلول الساعة الرابعة مساءً في الاستخدام المكثف، إلا أنه اعتاد الأمر وتوقف عن القلق من الأرقام مع وجود بنك الطاقة والمنافذ السريعة.

أما الكاميرا، فبرغم افتقاد الهاتف للعدسات المتعددة أو الزووم الفائق، إلا أن التصوير اليومي والبورتريه، خصوصًا صور العائلة والأطفال، جاء أكثر واقعية وقوة، حيث قلّت نسبة الصور غير الصالحة أو الضبابية مقارنة بهواتف أندرويد المنافسة ذات الكاميرات العملاقة.

تجربة الشاشة والصوت

يشيد الكاتب بتجربة ProMotion التي غيرت نظرته تمامًا للشاشة، بعد أن كانت نقطة ضعف بارزة قبل إضافة الميزة.

كما يلفت إلى جودة الصوت الاستثنائية لهواتف آيفون التي تضاهي الأجهزة الأغلى من المنافسين وتجعل تجربة استخدام الهاتف غنية وممتعة.

تجربة iPhone 17 تعيد تعريف فكرة الهاتف الذكي، وتؤكد أن التركيز على الأساسيات والمتانة في الأداء أهم من جمع جميع الميزات الخارقة في جهاز واحد. الهاتف "العادي" يخلق مستخدمًا أكثر هدوءًا وواقعية بعيدًا عن سباق المواصفات والتقنيات الفائقة.