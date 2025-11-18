قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها
حريق بمستودع أنابيب بمنطقة أبيس بالإسكندرية دون إصابات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جالكسي S26 يتفوق في السُمك والوزن... هل يصبح الهاتف الأكثر أناقة؟

جالكسي S26
جالكسي S26

كشف أحد أشهر المسربين التقنيين عن مقارنة جديدة بين هواتف سلسلة Galaxy S26 من سامسونج وهواتف iPhone 17 المنتظرة من آبل، حيث أظهرت الأرقام أن جالكسي S26 سيكون أخف وزناً وأنحف في جميع الفئات، فقد يبلغ وزن النسخة الأساسية 164 جرام فقط مع سُمك 6.9 ملم، مقارنة بـ177 جرام و7.95 ملم لآيفون 17 الأساسي، فيما تأتي النسخ Plus وUltra من سامسونج أيضاً أخف وأرفع من نظيراتها لدى آبل لهذا العام.

هل يعني ذلك الأفضلية التامة؟

يشير التقرير إلى أن الهواتف الأنحف والأخف يسهل حملها وتوفر تجربة يومية أكثر راحة، لكن العائق الدائم هو القدرة على زيادة سعة البطارية وحجم مستشعرات الكاميرا، فكلما نقص السُمك تراجع احتمال تقديم تقنيات بطارية أكبر أو تطور ثوري في عدسات التصوير. 

ومع ذلك تشير التسريبات الحالية إلى أن سامسونج لم تقم بتقليص البطارية هذا العام بشكل سلبي، فالاختلافُ طفيف وقد تعوضه معالجات جديدة أقل استهلاكًا للطاقة كما هو الحال في تطور شرائح العام الماضي.

احتياجات وتوقعات المستخدمين

أظهر استطلاع Phone Arena أن 68% من المستخدمين يفضلون أن تكون هواتفهم أثقل وأسمك إذا كان ذلك يوفر لهم بطارية أو مواصفات أعلى؛ بينما يرى 16% فقط أن الأناقة والنحافة هي العامل الأساسي، والبقية يفضلون توازنًا طفيفًا بينهما. 

التجارب الأخيرة مع هواتف iPhone Air وGalaxy S25 Edge أثبتت أن الجمهور لا يضحّي بسهولة بالبطارية أو الكاميرا مهما كان تصميم الجهاز جذابًا.

تطور محدود في الكاميرا

بالرغم من أن جالكسي S26 سيحمل بعض التحسينات في المستشعرات وإضافة ميزات برمجية جديدة لضبط التصوير، إلا أنه بحسب المصادر لن يحمل قفزة كبيرة عن الجيل السابق، سواءً في الحساس أو تقنيات التصوير الليلي والتكبير البصري.

تؤكد المقارنة أن جالكسي S26 يتفوق في الشكل والأناقة، لكنه قد لا يكون الخيار الرائد لمن يبحث عن أقوى بطارية أو كاميرا استثنائية، فالتوازن بين الوزن والسُمك والمواصفات يظل العامل الحاسم لكل مستخدم في موسم المنافسة الجديد بين سامسونج وآبل لهذا العام.

