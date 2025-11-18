جالكسي S26 يتفوق في السُمك والوزن... هل يصبح الهاتف الأكثر أناقة؟

كشف أحد أشهر المسربين التقنيين عن مقارنة جديدة بين هواتف سلسلة Galaxy S26 من سامسونج وهواتف iPhone 17 المنتظرة من آبل، حيث أظهرت الأرقام أن جالكسي S26 سيكون أخف وزناً وأنحف في جميع الفئات، فقد يبلغ وزن النسخة الأساسية 164 جرام فقط مع سُمك 6.9 ملم، مقارنة بـ177 جرام و7.95 ملم لآيفون 17 الأساسي، فيما تأتي النسخ Plus وUltra من سامسونج أيضاً أخف وأرفع من نظيراتها لدى آبل لهذا العام.

هل يعني ذلك الأفضلية التامة؟

يشير التقرير إلى أن الهواتف الأنحف والأخف يسهل حملها وتوفر تجربة يومية أكثر راحة، لكن العائق الدائم هو القدرة على زيادة سعة البطارية وحجم مستشعرات الكاميرا، فكلما نقص السُمك تراجع احتمال تقديم تقنيات بطارية أكبر أو تطور ثوري في عدسات التصوير.

ومع ذلك تشير التسريبات الحالية إلى أن سامسونج لم تقم بتقليص البطارية هذا العام بشكل سلبي، فالاختلافُ طفيف وقد تعوضه معالجات جديدة أقل استهلاكًا للطاقة كما هو الحال في تطور شرائح العام الماضي.

احتياجات وتوقعات المستخدمين

أظهر استطلاع Phone Arena أن 68% من المستخدمين يفضلون أن تكون هواتفهم أثقل وأسمك إذا كان ذلك يوفر لهم بطارية أو مواصفات أعلى؛ بينما يرى 16% فقط أن الأناقة والنحافة هي العامل الأساسي، والبقية يفضلون توازنًا طفيفًا بينهما.

التجارب الأخيرة مع هواتف iPhone Air وGalaxy S25 Edge أثبتت أن الجمهور لا يضحّي بسهولة بالبطارية أو الكاميرا مهما كان تصميم الجهاز جذابًا.

تطور محدود في الكاميرا

بالرغم من أن جالكسي S26 سيحمل بعض التحسينات في المستشعرات وإضافة ميزات برمجية جديدة لضبط التصوير، إلا أنه بحسب المصادر لن يحمل قفزة كبيرة عن الجيل السابق، سواءً في الحساس أو تقنيات التصوير الليلي والتكبير البصري.

تؤكد المقارنة أن جالكسي S26 يتفوق في الشكل والأناقة، لكنه قد لا يكون الخيار الرائد لمن يبحث عن أقوى بطارية أو كاميرا استثنائية، فالتوازن بين الوزن والسُمك والمواصفات يظل العامل الحاسم لكل مستخدم في موسم المنافسة الجديد بين سامسونج وآبل لهذا العام.